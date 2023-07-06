https://ria.ru/20230706/obstrel-1882602883.html

Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой

Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой - РИА Новости, 06.07.2023

Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой

Мужчина, получивший осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, скончался в машине скорой помощи,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:31

2023-07-06T15:31

2023-07-06T15:32

белгородская область

украина

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. "Скорая" везла его в медицинское учреждение. "К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью", - написал Гладков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Согласно информации губернатора об обстрелах региона за 5 июля, по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, обошлось без последствий. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882553882.html

https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html

белгородская область

украина

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Дарья Буймова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия