Рейтинг@Mail.ru
Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 06.07.2023 (обновлено: 15:32 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882602883.html
Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой
Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой - РИА Новости, 06.07.2023
Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой
Мужчина, получивший осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, скончался в машине скорой помощи,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:31
2023-07-06T15:32
белгородская область
украина
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. "Скорая" везла его в медицинское учреждение. "К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью", - написал Гладков. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Согласно информации губернатора об обстрелах региона за 5 июля, по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, обошлось без последствий. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882553882.html
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4d1ebc82bc20838688ad74075e300f55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
Раненный при обстреле белгородского села мужчина умер в машине скорой

Раненный при обстреле ВСУ белгородского села Новопетровка мужчина умер в машине скорой

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение при украинском обстреле села Новопетровка в Валуйском округе Белгородской области, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщал, что мужчина получил проникающее осколочное ранение брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. "Скорая" везла его в медицинское учреждение.
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла женщина
Вчера, 12:46
"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью", - написал Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Согласно информации губернатора об обстрелах региона за 5 июля, по селу Новопетровка было выпущено 6 минометных снарядов, обошлось без последствий. Село Новопетровка находится примерно в 2 километрах от границы с Украиной.
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Вчера, 01:08
 
Белгородская областьУкраинаВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала