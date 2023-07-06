https://ria.ru/20230706/obstrel-1882586377.html
В Макеевке ударом со стороны ВСУ повреждены жилые дома
В Макеевке ударом со стороны ВСУ повреждены жилые дома - РИА Новости, 06.07.2023
В Макеевке ударом со стороны ВСУ повреждены жилые дома
От ракетного удара ВСУ по Макеевке, который произошел во вторник вечером, получили повреждения 186 многоквартирных домов, приступают к выяснению масштаба... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:26
2023-07-06T14:26
2023-07-06T14:26
специальная военная операция на украине
макеевка
кировский район
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. От ракетного удара ВСУ по Макеевке, который произошел во вторник вечером, получили повреждения 186 многоквартирных домов, приступают к выяснению масштаба разрушений в частном секторе, сообщил глава администрации Макеевки Владислав Ключаров в эфире телеканала "Россия-24". "Мы обследовали каждый конструктив. Увеличилось количество (пострадавших) домов: с 40 это уже количество 186. Это только в одном районе, который пострадал, Червоногвардейский. Еще ведется обследование и Кировского района. Там тоже пострадали многоквартирные дома... А что у нас частный сектор пострадал – это мы только приступим к выяснению, какие разрушения предстоит нам устранить", - сказал Ключаров. В среду Ключаров сообщил, что в результате мощного ракетного обстрела Макеевки повреждено 40 многоквартирных домов, 12 общеобразовательных учреждений, 13 детских садов, четыре учреждения спорта и 13 объектов соцсферы.
https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882553882.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, кировский район, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Кировский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Макеевке ударом со стороны ВСУ повреждены жилые дома
Мэр Макеевки Ключаров: ударом со стороны ВСУ повреждены 186 многоквартирных домов