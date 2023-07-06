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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:02 06.07.2023 (обновлено: 10:03 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882518352.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Горловку, включая центр города, выпустив 22 снаряда, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:02
2023-07-06T10:03
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
нато
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Горловку, включая центр города, выпустив 22 снаряда, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 09:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 9.15 и 9.20 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра в общей сложности по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882505016.html
https://ria.ru/20230706/nato-1882498787.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, НАТО, Стирол, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Горловку, включая центр города, выпустив 22 снаряда, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 09:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9.15 и 9.20 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра в общей сложности по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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