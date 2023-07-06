Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке
Осколки стекла на дороге. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка и Горловку, включая центр города, выпустив 22 снаряда, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:25 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм; 09:00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 9.15 и 9.20 было выпущено 11 снарядов калибра 152 миллиметра в общей сложности по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.