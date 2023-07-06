https://ria.ru/20230706/obstrel-1882496454.html

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.07.2023

В результате обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T06:31

2023-07-06T06:31

2023-07-06T06:31

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

иван приходько

стирол

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела украинскими войсками Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие обстрела жилмассива "Комсомолец" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских боевиков ранен мирный горловчанин", - сообщил мэр в своем телеграм-канале.Ранее Приходько сообщил, что украинские войска обстреляли из РСЗО БМ-21 "Град" поселок шахты "19/20" в Горловке, в результате обстрела поселок обесточен. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230706/gorlovka-1882493417.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, иван приходько, стирол, донецкая народная республика, в мире