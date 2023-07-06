https://ria.ru/20230706/obstrel-1882483113.html
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.07.2023
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T01:08
2023-07-06T01:08
2023-07-06T01:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 18 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 3 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметра. На волновахском 1 обстрел из РСЗО. Выпустив 110 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Еленовка, Волноваха. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 49 обстрелов.
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 110 боеприпасов