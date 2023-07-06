https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.07.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T00:41

2023-07-06T00:41

2023-07-06T00:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Карамзина, 29 ранен мужчина 1980 года рождения", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230705/deti-1882462007.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк