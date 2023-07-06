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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:41 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obstrel-1882481654.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель - РИА Новости, 06.07.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T00:41
2023-07-06T00:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Карамзина, 29 ранен мужчина 1980 года рождения", - сообщает представительство в своем телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230705/deti-1882462007.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мирный житель

СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 5 июля по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): - по улице Карамзина, 29 ранен мужчина 1980 года рождения", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
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Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦКК
 
 
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