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Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений - РИА Новости, 06.07.2023
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Вологодская область
 
16:31 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obrascheniya-1882623134.html
Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений
Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений - РИА Новости, 06.07.2023
Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в течение завершившегося парламентского года рассмотрели более трех тысяч обращений жителей региона,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:31
2023-07-06T16:31
вологодская область
вологодская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 6 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в течение завершившегося парламентского года рассмотрели более трех тысяч обращений жителей региона, сообщил председатель Заксобрания Андрей Луценко. Он отметил, что обращения вологжан помогают депутатам совершенствовать законодательство. Так, по результатам встреч с избирателями были разработаны два законопроекта. Один из них дает преимущественное право на зачисление в одну начальную школу или детский сад не только родным или неполнородным братьям и сестрам, но и приемным детям, воспитывающимся в одной семье. Второй – пролонгирует льготу на бесплатный проезд детям-сиротам с семилетнего возраста до зачисления в школу. Кроме того, дети-сироты, обучающиеся в колледжах или техникумах, теперь могут выбирать – получать денежную компенсацию или полное гособеспечение в натуральном выражении. Луценко подчеркнул, что особое внимание депутаты уделили переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим временную регистрацию в Вологодской области. Им предоставлено право на получение материальной помощи. На финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей теперь могут рассчитывать и педагоги, которые устроились в сельские школы после отпуска по уходу за ребенком. Кроме того, депутаты увеличили список адресов, куда дети и взрослые из числа инвалидов, использующие кресло-коляску, могут добраться на "социальном такси". Это санаторно-курортные учреждения в пределах области, а также вокзал или аэропорт, если они отправляются за пределы региона. Председатель Заксобрания отметил, что депутаты приняли ряд законов для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, дети-сироты и другие категории имели дополнительные преференции. Например, возможность использования льготного питания либо денежной компенсации. Также принят закон, позволяющий выплачивать денежную компенсацию как эквивалент государственного обеспечения таким детям, и ряд других нормативных актов, которые улучшат их социальное и экономическое положение. По словам Луценко, в области здравоохранения большое внимание уделялось кадровой проблеме. Были продлены компенсационные выплаты на 2023 год докторам, фельдшерам и медицинским сестрам. Они составляют до полутора миллионов рублей у врачей и до 750 тысяч рублей у медицинских работников среднего звена. Также убраны ограничения для получения таких выплат. Теперь сотрудники врачебных амбулаторий и центров общей врачебной практики тоже смогут получать выплаты. Приняты и другие решения, которые должны привлечь кадры в медицинские учреждения региона.
https://ria.ru/20230705/itogi-1882391640.html
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вологодская область, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей луценко
Вологодская область, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Луценко
Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений

Андрей Луценко: парламентарии Вологодчины рассмотрели более трех тысяч обращений

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 6 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области в течение завершившегося парламентского года рассмотрели более трех тысяч обращений жителей региона, сообщил председатель Заксобрания Андрей Луценко.
Он отметил, что обращения вологжан помогают депутатам совершенствовать законодательство. Так, по результатам встреч с избирателями были разработаны два законопроекта. Один из них дает преимущественное право на зачисление в одну начальную школу или детский сад не только родным или неполнородным братьям и сестрам, но и приемным детям, воспитывающимся в одной семье. Второй – пролонгирует льготу на бесплатный проезд детям-сиротам с семилетнего возраста до зачисления в школу. Кроме того, дети-сироты, обучающиеся в колледжах или техникумах, теперь могут выбирать – получать денежную компенсацию или полное гособеспечение в натуральном выражении.
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Луценко подчеркнул, что особое внимание депутаты уделили переселенцам из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим временную регистрацию в Вологодской области. Им предоставлено право на получение материальной помощи.
На финансовую поддержку в размере 500 тысяч рублей теперь могут рассчитывать и педагоги, которые устроились в сельские школы после отпуска по уходу за ребенком.
Кроме того, депутаты увеличили список адресов, куда дети и взрослые из числа инвалидов, использующие кресло-коляску, могут добраться на "социальном такси". Это санаторно-курортные учреждения в пределах области, а также вокзал или аэропорт, если они отправляются за пределы региона.
Председатель Заксобрания отметил, что депутаты приняли ряд законов для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих семей, дети-сироты и другие категории имели дополнительные преференции. Например, возможность использования льготного питания либо денежной компенсации. Также принят закон, позволяющий выплачивать денежную компенсацию как эквивалент государственного обеспечения таким детям, и ряд других нормативных актов, которые улучшат их социальное и экономическое положение.
По словам Луценко, в области здравоохранения большое внимание уделялось кадровой проблеме. Были продлены компенсационные выплаты на 2023 год докторам, фельдшерам и медицинским сестрам. Они составляют до полутора миллионов рублей у врачей и до 750 тысяч рублей у медицинских работников среднего звена. Также убраны ограничения для получения таких выплат. Теперь сотрудники врачебных амбулаторий и центров общей врачебной практики тоже смогут получать выплаты. Приняты и другие решения, которые должны привлечь кадры в медицинские учреждения региона.
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Вологодская областьВологодская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей Луценко
 
 
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