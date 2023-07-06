Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить в населенном пункте пешеходные дороги для безопасного перемещения по тротуарам, на ее просьбу отреагировали губернатор и заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
"У нас на этот год запланированы 62 километра тротуаров по Московской области, и из них 40 километров это исключительно включены в программу тротуаров по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре месяце этого года. А вот Маринин тротуар… мы в июле начнем и закончим в августе, тротуар будет сделан как с одной стороны дороги - 300 метров, так и с другой стороны дороги…", - отметила Кротова в ходе прямого эфира.
Проблема отсутствия тротуаров уже давно волнует жителей Крючково, так как она вызывает сложности в перемещении по деревне особенно при необходимости сопровождения маленьких детей.
"…Самый насущный вопрос, о котором просят жители, не только Марина, все жители Крючково, там у меня 140 человек, - это, конечно, тротуар к этой дороге. Дорога имеет интенсивность большую, она используется всеми жителями этого деревни почему, потому что делит населенный пункт на две части, и все жители, в том числе и дети, не могут подойти к этим остановкам безопасно, поскольку они с этих остановок ездят в школу и родители возят детей в детские сады. Поэтому проблема известна нам, проблема насущная и острая, и мы совместно с Мосавтодором и Анной Владимировной (ред. Кротовой) подошли к её решению", - сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
По её словам, наиболее остро проблемы тротуаров в Истринском районе наблюдаются не только в Крючково, но и в Дедовске, а также ещё в пяти точках по округу.