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Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог - РИА Новости, 06.07.2023
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Новости Подмосковья
 
17:17 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/obraschenie-1882639651.html
Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог
Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог - РИА Новости, 06.07.2023
Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог
Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:17
2023-07-06T17:17
новости подмосковья
истринский район
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
истра
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить в населенном пункте пешеходные дороги для безопасного перемещения по тротуарам, на ее просьбу отреагировали губернатор и заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова. "У нас на этот год запланированы 62 километра тротуаров по Московской области, и из них 40 километров это исключительно включены в программу тротуаров по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре месяце этого года. А вот Маринин тротуар… мы в июле начнем и закончим в августе, тротуар будет сделан как с одной стороны дороги - 300 метров, так и с другой стороны дороги…", - отметила Кротова в ходе прямого эфира. Проблема отсутствия тротуаров уже давно волнует жителей Крючково, так как она вызывает сложности в перемещении по деревне особенно при необходимости сопровождения маленьких детей. "…Самый насущный вопрос, о котором просят жители, не только Марина, все жители Крючково, там у меня 140 человек, - это, конечно, тротуар к этой дороге. Дорога имеет интенсивность большую, она используется всеми жителями этого деревни почему, потому что делит населенный пункт на две части, и все жители, в том числе и дети, не могут подойти к этим остановкам безопасно, поскольку они с этих остановок ездят в школу и родители возят детей в детские сады. Поэтому проблема известна нам, проблема насущная и острая, и мы совместно с Мосавтодором и Анной Владимировной (ред. Кротовой) подошли к её решению", - сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. По её словам, наиболее остро проблемы тротуаров в Истринском районе наблюдаются не только в Крючково, но и в Дедовске, а также ещё в пяти точках по округу.
https://radiosputnik.ria.ru/20230705/istra-1882307942.html
истринский район
московская область (подмосковье)
истра
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истринский район, андрей воробьев, московская область (подмосковье), истра
Новости Подмосковья, Истринский район, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Истра

Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить в населенном пункте пешеходные дороги для безопасного перемещения по тротуарам, на ее просьбу отреагировали губернатор и заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова.
"У нас на этот год запланированы 62 километра тротуаров по Московской области, и из них 40 километров это исключительно включены в программу тротуаров по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре месяце этого года. А вот Маринин тротуар… мы в июле начнем и закончим в августе, тротуар будет сделан как с одной стороны дороги - 300 метров, так и с другой стороны дороги…", - отметила Кротова в ходе прямого эфира.
Проблема отсутствия тротуаров уже давно волнует жителей Крючково, так как она вызывает сложности в перемещении по деревне особенно при необходимости сопровождения маленьких детей.
"…Самый насущный вопрос, о котором просят жители, не только Марина, все жители Крючково, там у меня 140 человек, - это, конечно, тротуар к этой дороге. Дорога имеет интенсивность большую, она используется всеми жителями этого деревни почему, потому что делит населенный пункт на две части, и все жители, в том числе и дети, не могут подойти к этим остановкам безопасно, поскольку они с этих остановок ездят в школу и родители возят детей в детские сады. Поэтому проблема известна нам, проблема насущная и острая, и мы совместно с Мосавтодором и Анной Владимировной (ред. Кротовой) подошли к её решению", - сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.
По её словам, наиболее остро проблемы тротуаров в Истринском районе наблюдаются не только в Крючково, но и в Дедовске, а также ещё в пяти точках по округу.
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Новости ПодмосковьяИстринский районАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Истра
 
 
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