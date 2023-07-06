https://ria.ru/20230706/obraschenie-1882639651.html

Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог

Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог - РИА Новости, 06.07.2023

Воробьев ответил на обращение жителей Истры и обещал решить проблему дорог

Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:17

2023-07-06T17:17

2023-07-06T17:17

новости подмосковья

истринский район

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878464233_0:196:3292:2048_1920x0_80_0_0_3e3635eb857c6c0808d8a066e8749a4a.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Жительница деревни Крючково Истринского района Марина Ерохова в прямом эфире обратилась к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой установить в населенном пункте пешеходные дороги для безопасного перемещения по тротуарам, на ее просьбу отреагировали губернатор и заместитель председателя правительства Подмосковья Анна Кротова. "У нас на этот год запланированы 62 километра тротуаров по Московской области, и из них 40 километров это исключительно включены в программу тротуаров по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре месяце этого года. А вот Маринин тротуар… мы в июле начнем и закончим в августе, тротуар будет сделан как с одной стороны дороги - 300 метров, так и с другой стороны дороги…", - отметила Кротова в ходе прямого эфира. Проблема отсутствия тротуаров уже давно волнует жителей Крючково, так как она вызывает сложности в перемещении по деревне особенно при необходимости сопровождения маленьких детей. "…Самый насущный вопрос, о котором просят жители, не только Марина, все жители Крючково, там у меня 140 человек, - это, конечно, тротуар к этой дороге. Дорога имеет интенсивность большую, она используется всеми жителями этого деревни почему, потому что делит населенный пункт на две части, и все жители, в том числе и дети, не могут подойти к этим остановкам безопасно, поскольку они с этих остановок ездят в школу и родители возят детей в детские сады. Поэтому проблема известна нам, проблема насущная и острая, и мы совместно с Мосавтодором и Анной Владимировной (ред. Кротовой) подошли к её решению", - сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. По её словам, наиболее остро проблемы тротуаров в Истринском районе наблюдаются не только в Крючково, но и в Дедовске, а также ещё в пяти точках по округу.

https://radiosputnik.ria.ru/20230705/istra-1882307942.html

истринский район

московская область (подмосковье)

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

истринский район, андрей воробьев, московская область (подмосковье), истра