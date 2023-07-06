https://ria.ru/20230706/novokuznetsk-1882497709.html

В Новокузнецке построят третий центр реабилитации для участников СВО

В Новокузнецке построят третий центр реабилитации для участников СВО - РИА Новости, 06.07.2023

В Новокузнецке построят третий центр реабилитации для участников СВО

Третий реабилитационный центр для участников СВО построят в Новокузнецке, сообщил журналистам губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев во время рабочего... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T07:01

2023-07-06T07:01

2023-07-06T07:01

новокузнецк

кемеровская область

кемерово

антон котяков

сергей цивилев

общество

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КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Третий реабилитационный центр для участников СВО построят в Новокузнецке, сообщил журналистам губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев во время рабочего визита в Кузбасс министра труда и социальной защиты Антона Котякова. "Приятная новость, у нас есть недостроенное здание в Новокузнецке, которое теперь будет достраиваться, это будет реабилитационный центр ещё один. Мы сами два реабилитационных центра в Шерегеше и в Кемерово строим, тут ещё реабилитационный центр в Новокузнецке, у нас, получается, все закрыто реабилитационными центрами ... в Кузбассе будет три реабилитационных центра", - сказал Цивилев. Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, третий центр реабилитации будет построен на базе подразделения медико-социальной экспертизы. "Сейчас уже принято решение о завершении этого объекта, завершается формирование проектно-сметной документации, и в ближайшее время мы приступим как раз уже непосредственно к завершению (строительства -ред.) ... В комплексе должно удовлетворит весь спрос, имеющийся на территории", - сказал Котяков.

https://ria.ru/20230703/programma-1881979032.html

новокузнецк

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кемерово

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новокузнецк, кемеровская область, кемерово, антон котяков, сергей цивилев, общество