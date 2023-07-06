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СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
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03:55 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/nato-1882490298.html
СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО
СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО
Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:55
2023-07-06T03:55
великобритания
в мире
бен уоллес
нато
f-16
йенс столтенберг
урсула фон дер ляйен
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения США, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. "Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению Украины самолетами американского производства F-16 без поддержки самих США. Источник заявил, что этот шаг привел к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдет поддержку у Байдена, "испарилась", - говорится в сообщении. Ранее заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания начнет в августе обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон отказался от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского оборонного ведомства. На этой неделе занимающий с 2014 года кресло генсека НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший в последнее время о желании покинуть свой пост после осени 2023 года, был переизбран главой Североатлантического альянса еще на один год. В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского премьера Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам стран блока, достижение договоренности всегда занимает много времени и на этот раз закончилось без результата.
https://ria.ru/20230705/nato-1882279327.html
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великобритания, в мире, бен уоллес, нато, f-16, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, вашингтон (штат), сша
Великобритания, В мире, Бен Уоллес, НАТО, F-16, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Вашингтон (штат), США
СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО

Telegraph: США не захотели видеть Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения США, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
«
"Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению Украины самолетами американского производства F-16 без поддержки самих США. Источник заявил, что этот шаг привел к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдет поддержку у Байдена, "испарилась", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания начнет в августе обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков.
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон отказался от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского оборонного ведомства.
На этой неделе занимающий с 2014 года кресло генсека НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший в последнее время о желании покинуть свой пост после осени 2023 года, был переизбран главой Североатлантического альянса еще на один год.
В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского премьера Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам стран блока, достижение договоренности всегда занимает много времени и на этот раз закончилось без результата.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Остался год": в Британии вынесли предупреждение НАТО
5 июля, 05:43
 
ВеликобританияВ миреБен УоллесНАТОF-16Йенс СтолтенбергУрсула фон дер ЛяйенВашингтон (штат)США
 
 
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