https://ria.ru/20230706/nato-1882490298.html

СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО

СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО - РИА Новости, 06.07.2023

СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО

Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T03:55

2023-07-06T03:55

2023-07-06T03:55

великобритания

в мире

бен уоллес

нато

f-16

йенс столтенберг

урсула фон дер ляйен

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения США, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники. "Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению Украины самолетами американского производства F-16 без поддержки самих США. Источник заявил, что этот шаг привел к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдет поддержку у Байдена, "испарилась", - говорится в сообщении. Ранее заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания начнет в августе обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон отказался от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского оборонного ведомства. На этой неделе занимающий с 2014 года кресло генсека НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший в последнее время о желании покинуть свой пост после осени 2023 года, был переизбран главой Североатлантического альянса еще на один год. В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского премьера Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам стран блока, достижение договоренности всегда занимает много времени и на этот раз закончилось без результата.

https://ria.ru/20230705/nato-1882279327.html

великобритания

вашингтон (штат)

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великобритания, в мире, бен уоллес, нато, f-16, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, вашингтон (штат), сша