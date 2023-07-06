СМИ назвало шаг Уоллеса, похоронивший его надежды на пост генсека НАТО
Telegraph: США не захотели видеть Уоллеса генсеком НАТО из-за позиции Лондона по F-16
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вашингтон отказался поддержать кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост нового генсека НАТО из-за того, что Британия приняла решение о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16 без одобрения США, пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
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"Вашингтон был встревожен, когда Британия заявила о планах обучать украинских пилотов и скоординировать международные усилия по вооружению Украины самолетами американского производства F-16 без поддержки самих США. Источник заявил, что этот шаг привел к тому, что последняя надежда на то, что кандидатура Уоллеса найдет поддержку у Байдена, "испарилась", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Великобритания начнет в августе обучение украинских пилотов, тренировку пройдут до 20 летчиков.
Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон отказался от кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО из-за чрезмерной поддержки Украины со стороны британского оборонного ведомства.
На этой неделе занимающий с 2014 года кресло генсека НАТО 64-летний норвежец Йенс Столтенберг, неоднократно заявлявший в последнее время о желании покинуть свой пост после осени 2023 года, был переизбран главой Североатлантического альянса еще на один год.
В качестве возможных преемников Столтенберга в последний год называли самых разных политиков, начиная от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, нидерландского премьера Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и заканчивая премьерами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните. Нового генсека планировали представить на июльском саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, однако, поскольку кандидатура должна предварительно получить единогласное одобрение очень разных по своим интересам и приоритетам стран блока, достижение договоренности всегда занимает много времени и на этот раз закончилось без результата.