https://ria.ru/20230706/naselenie-1882601555.html

Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае

Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023

Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле в четверг выразил обеспокоенность сокращением... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:26

2023-07-06T15:26

2023-07-06T15:26

здоровье - общество

ставропольский край

владимир путин

владимир владимиров

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле в четверг выразил обеспокоенность сокращением численности основного населения в субъекте РФ. "У вас, смотрю, стройка подрастает, аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Но что беспокоит - это сокращение численности населения основного. И природа хорошая, и тепло, и показатели роста экономики хорошие", - обратился Путин к губернатору.

https://ria.ru/20230706/vrachi-1882600234.html

ставропольский край

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Влада Копылова

здоровье - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров