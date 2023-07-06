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Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023
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15:26 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/naselenie-1882601555.html
Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае
Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае - РИА Новости, 06.07.2023
Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле в четверг выразил обеспокоенность сокращением... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:26
2023-07-06T15:26
здоровье - общество
ставропольский край
владимир путин
владимир владимиров
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле в четверг выразил обеспокоенность сокращением численности основного населения в субъекте РФ. "У вас, смотрю, стройка подрастает, аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Но что беспокоит - это сокращение численности населения основного. И природа хорошая, и тепло, и показатели роста экономики хорошие", - обратился Путин к губернатору.
https://ria.ru/20230706/vrachi-1882600234.html
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здоровье - общество, ставропольский край, владимир путин, владимир владимиров
Здоровье - Общество, Ставропольский край, Владимир Путин, Владимир Владимиров
Путин указал на сокращение численности населения в Ставропольском крае

Путин выразил обеспокоенность сокращением численности населения в Ставропольском крае

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым в Кремле в четверг выразил обеспокоенность сокращением численности основного населения в субъекте РФ.
"У вас, смотрю, стройка подрастает, аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Но что беспокоит - это сокращение численности населения основного. И природа хорошая, и тепло, и показатели роста экономики хорошие", - обратился Путин к губернатору.
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Вчера, 15:21
 
Здоровье - ОбществоСтавропольский крайВладимир ПутинВладимир Владимиров
 
 
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