https://ria.ru/20230706/nalogi-1882543260.html

В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса

В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса - РИА Новости, 06.07.2023

В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса

Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:01

2023-07-06T12:01

2023-07-06T12:01

происшествия

республика ингушетия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. ФСБ совместно с СК, МВД, ФНС и Росфинмониторингом "пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере", возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Отмечается, что в 2018-2020 годах в Ингушетии в рамках госпрограммы "Развитие СКФО на период до 2025 года" строился тепличный комплекс АО "Агрокомплекс Сунжа". В ходе строительства генподрядчик ООО "ИнвестТрейдСервис", аффилированный АО "Агрокомплекс Сунжа", "неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 миллионов рублей". "Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам", - говорится в релизе. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. В ходе 30 обысков в Москве, Ингушетии и на Ставрополье были обнаружены крупные суммы наличных, бухгалтерская документация, товарные накладные. Кроме того, изъята экстремистская литература, а также незаконно хранящееся огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20230706/transsib-1882502898.html

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика ингушетия