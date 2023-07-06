https://ria.ru/20230706/nalogi-1882543260.html
В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса
В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса - РИА Новости, 06.07.2023
В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса
Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:01
2023-07-06T12:01
2023-07-06T12:01
происшествия
республика ингушетия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ РФ. ФСБ совместно с СК, МВД, ФНС и Росфинмониторингом "пресечена незаконная деятельность, связанная с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере", возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Отмечается, что в 2018-2020 годах в Ингушетии в рамках госпрограммы "Развитие СКФО на период до 2025 года" строился тепличный комплекс АО "Агрокомплекс Сунжа". В ходе строительства генподрядчик ООО "ИнвестТрейдСервис", аффилированный АО "Агрокомплекс Сунжа", "неправомерно уменьшил налоговую базу по налогу на добавленную стоимость, в результате в бюджет не было уплачено 200 миллионов рублей". "Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам", - говорится в релизе. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. В ходе 30 обысков в Москве, Ингушетии и на Ставрополье были обнаружены крупные суммы наличных, бухгалтерская документация, товарные накладные. Кроме того, изъята экстремистская литература, а также незаконно хранящееся огнестрельное оружие.
https://ria.ru/20230706/transsib-1882502898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия
Происшествия, Республика Ингушетия
В Ингушетии пресекли уклонение от налогов при строительстве агрокомплекса
Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей при строительстве агрокомплекса в Ингушетии