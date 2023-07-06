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СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/nagrazhdenie-1882665340.html
СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации
СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.07.2023
СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации
Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:55
2023-07-06T18:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сергей петров
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общероссийский народный фронт
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Васильевич Петров совместно с офицерами центрального аппарата ведомства, следственного управления по Луганской Народной Республике и военных следственных органов посетили расположение одной из подшефных воинских частей. Гвардейцам-десантникам, выполняющим важные боевые задачи, вручены медали "Доблесть и отвага", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что Петров обсудил с военнослужащими насущные вопросы, разъяснил порядок обеспечения их прав. "Совместно с Общероссийским народным фронтом офицеры СК России передали бойцам гуманитарную помощь: обмундирование, экипировку, а также продуктовые наборы от Краснодарского края", - говорится в сообщении. Для бойцов при содействии СК России состоялся концерт фронтовой бригады Государственного казачьего ансамбля "Криница".
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луганская народная республика, сергей петров, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сергей Петров, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общероссийский народный фронт
СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации

СК наградил гвардейцев-десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет России
Следственный комитет России - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«
"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Васильевич Петров совместно с офицерами центрального аппарата ведомства, следственного управления по Луганской Народной Республике и военных следственных органов посетили расположение одной из подшефных воинских частей. Гвардейцам-десантникам, выполняющим важные боевые задачи, вручены медали "Доблесть и отвага", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что Петров обсудил с военнослужащими насущные вопросы, разъяснил порядок обеспечения их прав.
"Совместно с Общероссийским народным фронтом офицеры СК России передали бойцам гуманитарную помощь: обмундирование, экипировку, а также продуктовые наборы от Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Для бойцов при содействии СК России состоялся концерт фронтовой бригады Государственного казачьего ансамбля "Криница".
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСергей ПетровАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общероссийский народный фронт
 
 
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