https://ria.ru/20230706/nagrazhdenie-1882665340.html

СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации

СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации - РИА Новости, 06.07.2023

СК наградил десантников, выполняющих задачи в зоне спецоперации

Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:55

2023-07-06T18:55

2023-07-06T18:55

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сергей петров

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

ЛУГАНСК, 6 июл - РИА Новости. Руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета России генерал-майор юстиции Сергей Петров по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина вручил медали "Доблесть и отвага" гвардейцам-десантникам, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства."По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления воспитательной работы ведомства Герой России Сергей Васильевич Петров совместно с офицерами центрального аппарата ведомства, следственного управления по Луганской Народной Республике и военных следственных органов посетили расположение одной из подшефных воинских частей. Гвардейцам-десантникам, выполняющим важные боевые задачи, вручены медали "Доблесть и отвага", - сообщили в ведомстве. Уточняется, что Петров обсудил с военнослужащими насущные вопросы, разъяснил порядок обеспечения их прав. "Совместно с Общероссийским народным фронтом офицеры СК России передали бойцам гуманитарную помощь: обмундирование, экипировку, а также продуктовые наборы от Краснодарского края", - говорится в сообщении. Для бойцов при содействии СК России состоялся концерт фронтовой бригады Государственного казачьего ансамбля "Криница".

https://ria.ru/20230701/nagrazhdenie-1881599744.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, сергей петров, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общероссийский народный фронт