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В центре Москвы временно закроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 06.07.2023
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00:13 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/moskva-1882481209.html
В центре Москвы временно закроют движение на ряде улиц
В центре Москвы временно закроют движение на ряде улиц - РИА Новости, 06.07.2023
В центре Москвы временно закроют движение на ряде улиц
Движение для транспорта будет временно закрыто в ночь на четверг на ряде улиц в центре Москвы для репетиции парада ретротранспорта. РИА Новости, 06.07.2023
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение для транспорта будет временно закрыто в ночь на четверг на ряде улиц в центре Москвы для репетиции парада ретротранспорта. Как сообщалось в телеграм-канале столичного департамента транспорта, 6 июля с 1.30 до 5.30 будет временно закрыто движение (не более 10 минут) в центре Москвы в связи с репетицией парада ретротранспорта. Перекрытия будут на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах, а также в Садовническом проезде. Парад ретротранспорта пройдёт в Москве в День московского транспорта, 8 июля. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба "ГАЗ-21". В 11.00 колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая". Она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. Там с 12.00 до 18.00 пройдет выставка ретротранспорта.
https://rsport.ria.ru/20230705/beg-1882399477.html
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москва, группа газ, россия, общество
Москва, Группа ГАЗ, Россия, Общество
В центре Москвы временно закроют движение на ряде улиц

В Москве в ночь на четверг закроют движение на ряде улиц для репетиции ретро-парада

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на Большой Устьинский мост
Вид на Большой Устьинский мост - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Большой Устьинский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение для транспорта будет временно закрыто в ночь на четверг на ряде улиц в центре Москвы для репетиции парада ретротранспорта.
Как сообщалось в телеграм-канале столичного департамента транспорта, 6 июля с 1.30 до 5.30 будет временно закрыто движение (не более 10 минут) в центре Москвы в связи с репетицией парада ретротранспорта.
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Перекрытия будут на Большом Устьинском мосту, на Яузском и Покровском бульварах, а также в Садовническом проезде.
Парад ретротранспорта пройдёт в Москве в День московского транспорта, 8 июля. В нем примут участие 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен из коллекций Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, комитета классических автомобилей Российской автомобильной федерации и авторетроклуба "ГАЗ-21".
В 11.00 колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая". Она проследует через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. Там с 12.00 до 18.00 пройдет выставка ретротранспорта.
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