https://ria.ru/20230706/morpekhi-1882540873.html

"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией

"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией - РИА Новости, 06.07.2023

"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией

С самого начала специальной военной операции на Украину хлынули наемники из западных стран. Большинство прошли кампаний на Ближнем Востоке. Однако увиденное... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:50

2023-07-06T11:50

2023-07-06T13:46

специальная военная операция на украине

украина

ирак

афганистан

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. С самого начала специальной военной операции на Украину хлынули наемники из западных стран. Большинство прошли кампаний на Ближнем Востоке. Однако увиденное здесь поразило опытных солдат. Желающих хватаетДэвид Брамлетт из американских "зеленых беретов" — сил специального назначения — вступил в иностранный легион ВСУ в начале прошлого марта. Для этого ему пришлось даже взять академический отпуск в университете Джон Хопкинса, одного из крупнейших в США, где он получал степень магистра международных отношений.У него за спиной войны в Ираке и Афганистане. А еще — три года службы в спецподразделении, которое проводило совместные учения с союзниками в Европе.У Троя Оффенбекера — похожий послужной список. "У меня есть набор навыков, я шесть лет отслужил в Корпусе морской пехоты, готовил других морпехов, тренировал бойцов из других стран. Я подумал, что будет неправильно, если я останусь дома" — рассказал он изданию Daily Beast.Оба американца утверждают, что аналогичные взгляды разделяет многие их бывшие сослуживцы.Столкновение с реальностьюОднако теперь они не горят желанием звать своих товарищей на Украину.По словам Оффенбекера, приятели интересовались, как можно к нему присоединиться. Отвечать им не стал. И вот почему."Это моя третья война, и — с большим отрывом — худшая, — говорит морпех. — Вас просто перемалывают артиллерией и танками. На прошлой неделе самолет сбросил бомбу прямо возле нас, в 300 метрах".Впечатления Брамлетта аналогичные: "То, что мы считали худшим днем в Афганистане и Ираке — это замечательный день на Украине, — признается он. — Там мы всегда контролировали ситуацию, даже когда казалось, что это не так. Здесь же командиры подразделений таким похвастать не могут".Оба наемника жалуются на слабые навыки иностранцев, сражающихся за Киев. У некоторых из них вообще нет боевого опыта. Недовольны они и украинским командованием: "Те просто дают нам приказ: "Идите под Харьков и убейте столько русских, сколько сможете".При этом привычная для американцев тактика, по признанию Брамлетта, не работает. "Я просто боялся, что, если мы выйдем и будем делать то, что обычно, то умрем".В декабре он вернулся в Штаты, где у него появилась возможность осмыслить полученный опыт. И решил не ехать обратно на Украину. Оффенбекер же, как пишет издание, хочет перейти в другое подразделение украинского иностранного легиона.

https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html

украина

ирак

афганистан

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украина, ирак, афганистан, вооруженные силы украины