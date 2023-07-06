Рейтинг@Mail.ru
"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 06.07.2023 (обновлено: 13:46 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/morpekhi-1882540873.html
"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией
"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией - РИА Новости, 06.07.2023
"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией
С самого начала специальной военной операции на Украину хлынули наемники из западных стран. Большинство прошли кампаний на Ближнем Востоке. Однако увиденное... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:50
2023-07-06T13:46
специальная военная операция на украине
украина
ирак
афганистан
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_0:0:3379:1901_1920x0_80_0_0_13c4d60af5f05663419dc4ec7c13f061.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. С самого начала специальной военной операции на Украину хлынули наемники из западных стран. Большинство прошли кампаний на Ближнем Востоке. Однако увиденное здесь поразило опытных солдат. Желающих хватаетДэвид Брамлетт из американских "зеленых беретов" — сил специального назначения — вступил в иностранный легион ВСУ в начале прошлого марта. Для этого ему пришлось даже взять академический отпуск в университете Джон Хопкинса, одного из крупнейших в США, где он получал степень магистра международных отношений.У него за спиной войны в Ираке и Афганистане. А еще — три года службы в спецподразделении, которое проводило совместные учения с союзниками в Европе.У Троя Оффенбекера — похожий послужной список. "У меня есть набор навыков, я шесть лет отслужил в Корпусе морской пехоты, готовил других морпехов, тренировал бойцов из других стран. Я подумал, что будет неправильно, если я останусь дома" — рассказал он изданию Daily Beast.Оба американца утверждают, что аналогичные взгляды разделяет многие их бывшие сослуживцы.Столкновение с реальностьюОднако теперь они не горят желанием звать своих товарищей на Украину.По словам Оффенбекера, приятели интересовались, как можно к нему присоединиться. Отвечать им не стал. И вот почему."Это моя третья война, и — с большим отрывом — худшая, — говорит морпех. — Вас просто перемалывают артиллерией и танками. На прошлой неделе самолет сбросил бомбу прямо возле нас, в 300 метрах".Впечатления Брамлетта аналогичные: "То, что мы считали худшим днем в Афганистане и Ираке — это замечательный день на Украине, — признается он. — Там мы всегда контролировали ситуацию, даже когда казалось, что это не так. Здесь же командиры подразделений таким похвастать не могут".Оба наемника жалуются на слабые навыки иностранцев, сражающихся за Киев. У некоторых из них вообще нет боевого опыта. Недовольны они и украинским командованием: "Те просто дают нам приказ: "Идите под Харьков и убейте столько русских, сколько сможете".При этом привычная для американцев тактика, по признанию Брамлетта, не работает. "Я просто боялся, что, если мы выйдем и будем делать то, что обычно, то умрем".В декабре он вернулся в Штаты, где у него появилась возможность осмыслить полученный опыт. И решил не ехать обратно на Украину. Оффенбекер же, как пишет издание, хочет перейти в другое подразделение украинского иностранного легиона.
https://ria.ru/20230704/inokhodets-1881935539.html
украина
ирак
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119680_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_9b08a943b5c3b2ce3e8ce343e58eb9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, ирак, афганистан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ирак, Афганистан, Вооруженные силы Украины

"Не ждали": американские морпехи рассказали о боях с российской армией

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 "Пион"
Артиллеристы 6-й армии ВС РФ ведут огонь по позициям ВСУ из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. С самого начала специальной военной операции на Украину хлынули наемники из западных стран. Большинство прошли кампаний на Ближнем Востоке. Однако увиденное здесь поразило опытных солдат.

Желающих хватает

Дэвид Брамлетт из американских "зеленых беретов" — сил специального назначения — вступил в иностранный легион ВСУ в начале прошлого марта. Для этого ему пришлось даже взять академический отпуск в университете Джон Хопкинса, одного из крупнейших в США, где он получал степень магистра международных отношений.
У него за спиной войны в Ираке и Афганистане. А еще — три года службы в спецподразделении, которое проводило совместные учения с союзниками в Европе.
У Троя Оффенбекера — похожий послужной список. "У меня есть набор навыков, я шесть лет отслужил в Корпусе морской пехоты, готовил других морпехов, тренировал бойцов из других стран. Я подумал, что будет неправильно, если я останусь дома" — рассказал он изданию Daily Beast.
© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкВоеннослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015
Военнослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015 - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в медиабанк
Военнослужащие США и Украины на военных украинско-американских военных учениях Sea Breeze-2015
Оба американца утверждают, что аналогичные взгляды разделяет многие их бывшие сослуживцы.

Столкновение с реальностью

Однако теперь они не горят желанием звать своих товарищей на Украину.
По словам Оффенбекера, приятели интересовались, как можно к нему присоединиться. Отвечать им не стал. И вот почему.
"Это моя третья война, и — с большим отрывом — худшая, — говорит морпех. — Вас просто перемалывают артиллерией и танками. На прошлой неделе самолет сбросил бомбу прямо возле нас, в 300 метрах".
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты на позициях под Угледаром
Украинские солдаты на позициях под Угледаром - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты на позициях под Угледаром
Впечатления Брамлетта аналогичные: "То, что мы считали худшим днем в Афганистане и Ираке — это замечательный день на Украине, — признается он. — Там мы всегда контролировали ситуацию, даже когда казалось, что это не так. Здесь же командиры подразделений таким похвастать не могут".
Оба наемника жалуются на слабые навыки иностранцев, сражающихся за Киев. У некоторых из них вообще нет боевого опыта. Недовольны они и украинским командованием: "Те просто дают нам приказ: "Идите под Харьков и убейте столько русских, сколько сможете".
При этом привычная для американцев тактика, по признанию Брамлетта, не работает. "Я просто боялся, что, если мы выйдем и будем делать то, что обычно, то умрем".
В декабре он вернулся в Штаты, где у него появилась возможность осмыслить полученный опыт. И решил не ехать обратно на Украину. Оффенбекер же, как пишет издание, хочет перейти в другое подразделение украинского иностранного легиона.
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"У этого дрона необычная роль". В зоне СВО применили новую тактику
4 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИракАфганистанВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала