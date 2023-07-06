https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html

Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем

Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем - РИА Новости, 06.07.2023

Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем

Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:26

2023-07-06T10:26

2023-07-06T10:26

происшествия

лискинский район

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. В результате удара молнии пострадали два ребенка и две женщины. Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. "Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенты, проходящие лечение в Воронежской областной больнице №1 и областной детской больницы №2, находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил представитель департамента. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза.

https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html

лискинский район

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, лискинский район, воронежская область