https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем - РИА Новости, 06.07.2023
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем
Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:26
2023-07-06T10:26
2023-07-06T10:26
происшествия
лискинский район
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. В результате удара молнии пострадали два ребенка и две женщины. Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. "Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенты, проходящие лечение в Воронежской областной больнице №1 и областной детской больницы №2, находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил представитель департамента. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза.
https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html
лискинский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, лискинский район, воронежская область
Происшествия, Лискинский район, Воронежская область
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем
Врачи выписали одного из детей, пострадавших при ударе молнии в Воронежской области
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе
в селе Нижний Икорец. В результате удара молнии пострадали два ребенка и две женщины.
Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2.
"Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенты, проходящие лечение в Воронежской областной больнице №1 и областной детской больницы №2, находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил представитель департамента.
По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза.
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