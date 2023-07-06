Рейтинг@Mail.ru
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/molniya-1882521870.html
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем - РИА Новости, 06.07.2023
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем
Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:26
2023-07-06T10:26
происшествия
лискинский район
воронежская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. В результате удара молнии пострадали два ребенка и две женщины. Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2. "Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенты, проходящие лечение в Воронежской областной больнице №1 и областной детской больницы №2, находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил представитель департамента. По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза.
https://ria.ru/20230627/molniya-1880734863.html
лискинский район
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, лискинский район, воронежская область
Происшествия, Лискинский район, Воронежская область
Врачи выписали ребенка, пострадавшего при ударе молнии под Воронежем

Врачи выписали одного из детей, пострадавших при ударе молнии в Воронежской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Медики выписали одного из детей, которые были госпитализированы в результате удара молнии под Воронежем, второй ребенок и взрослый находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По информации Воронежского областного центра медицины катастроф, трагедия произошла около 21.00 в понедельник, 3 июля, в Лискинском районе в селе Нижний Икорец. В результате удара молнии пострадали два ребенка и две женщины.
Одна из женщин скончалась, вторую доставили в ожоговое отделение областной больницы №1 в тяжелом состоянии. Также были госпитализированы дети: один был доставлен в Лискинскую районную больницу в состоянии средней степени тяжести, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии транспортировали в областную детскую больницу №2.
"Ребенка, который проходил лечение в Лискинской районной больнице, выписали в удовлетворительном состоянии. Пациенты, проходящие лечение в Воронежской областной больнице №1 и областной детской больницы №2, находятся в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил представитель департамента.
По данным ЕДДС Лискинского района, две сестры со своими детьми отправились в поле к роднику за водой. Там их застала гроза.
Жителя города Симферополь убило молнией на территории овощной базы в хуторе Ленина, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
В Краснодаре мужчину убило ударом молнии
27 июня, 15:55
 
ПроисшествияЛискинский районВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала