Кишинев приветствовал идею ОБСЕ о формате миротворческой миссии на Днестре
Премьер Молдавии приветствовал идею ОБСЕ демилитаризовать миротворческую миссию на Днестре
Вид города Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан приветствует предложение Парламентской ассамблеи ОБСЕ трансформировать миротворческую миссию на Днестре в международную гражданскую, считая, что необходимо полностью демилитаризировать зону безопасности в регионе.
Парламентская ассамблея ОБСЕ на 30-й ежегодной сессии (с 30 июня по 4 июля) предложила начать дискуссии о преобразовании миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом.
"Мы должны регламентировать этот конфликт исключительно мирным путем, это хороший способ, чтобы в том числе эвакуировать российские войска из Зоны безопасности и Приднестровского региона. Это наша цель - полностью демилитаризовать зону. И тогда гражданская миссия будет очень хорошим решением", - заявил Речан журналистам.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.