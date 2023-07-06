https://ria.ru/20230706/moldaviya-1882614574.html

Кишинев приветствовал идею ОБСЕ о формате миротворческой миссии на Днестре

Кишинев приветствовал идею ОБСЕ о формате миротворческой миссии на Днестре - РИА Новости, 06.07.2023

Кишинев приветствовал идею ОБСЕ о формате миротворческой миссии на Днестре

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан приветствует предложение Парламентской ассамблеи ОБСЕ трансформировать миротворческую миссию на Днестре в международную... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:59

2023-07-06T15:59

2023-07-06T15:59

в мире

молдавия

кишинев

днестр

дорин речан

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КИШИНЕВ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан приветствует предложение Парламентской ассамблеи ОБСЕ трансформировать миротворческую миссию на Днестре в международную гражданскую, считая, что необходимо полностью демилитаризировать зону безопасности в регионе. Парламентская ассамблея ОБСЕ на 30-й ежегодной сессии (с 30 июня по 4 июля) предложила начать дискуссии о преобразовании миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом. "Мы должны регламентировать этот конфликт исключительно мирным путем, это хороший способ, чтобы в том числе эвакуировать российские войска из Зоны безопасности и Приднестровского региона. Это наша цель - полностью демилитаризовать зону. И тогда гражданская миссия будет очень хорошим решением", - заявил Речан журналистам. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20230704/moldaviya-1882054758.html

https://ria.ru/20230607/pridnestrove-1876830493.html

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, обсе