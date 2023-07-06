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В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи - РИА Новости, 06.07.2023
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16:40 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/mobilnye-1882625111.html
В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи
В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи - РИА Новости, 06.07.2023
В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи
Сеть новых станций мобильной связи установят в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:40
2023-07-06T16:40
херсонская область
днепр (город)
сергей кириенко
владимир сальдо
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Сеть новых станций мобильной связи установят в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале. "Приняли решение для расширения покрытия мобильной связи и улучшения её качества — установить сеть новых станций, заменить оборудование на действующих станциях на новое", - написал Сальдо.По его словам, решение принято на рабочем совещании с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Помимо этого, в регионе проведут ремонт и модернизацию объектов культуры и дорожной инфраструктуры, а также начнут подготовку к новому отопительному сезону. В планах в рамках подготовки к новому учебному году — ремонт школ, закупка учебников, организация питания школьников. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсонская область , днепр (город), сергей кириенко, владимир сальдо, россия, экономика
Херсонская область , Днепр (город), Сергей Кириенко, Владимир Сальдо, Россия, Экономика
В Херсонской области расширят сеть станций мобильной связи

Сальдо: в Херсонской области установят сеть новых станций мобильной связи

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Сеть новых станций мобильной связи установят в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
"Приняли решение для расширения покрытия мобильной связи и улучшения её качества — установить сеть новых станций, заменить оборудование на действующих станциях на новое", - написал Сальдо.
По его словам, решение принято на рабочем совещании с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко.
Помимо этого, в регионе проведут ремонт и модернизацию объектов культуры и дорожной инфраструктуры, а также начнут подготовку к новому отопительному сезону. В планах в рамках подготовки к новому учебному году — ремонт школ, закупка учебников, организация питания школьников.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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