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В Москве у посольства США прошел митинг в поддержку правозащитника Ионова - РИА Новости, 06.07.2023
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20:17 06.07.2023 (обновлено: 21:11 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/miting-1882678279.html
В Москве у посольства США прошел митинг в поддержку правозащитника Ионова
В Москве у посольства США прошел митинг в поддержку правозащитника Ионова - РИА Новости, 06.07.2023
В Москве у посольства США прошел митинг в поддержку правозащитника Ионова
У посольства США в Москве прошел митинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:17
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У посольства США в Москве прошел митинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова, сообщил РИА Новости организатор манифестации Денис Ганич. "Он (Ионов. — Прим. ред.) вскрыл систему нарушений внутри государства США, что это полицейское государство, которое нарушает свою конституцию и права своих граждан, расовые права и так далее. При этом они учат нас, как нам жить, пытаются диктовать нам. Мы выступаем против этого диктата, выступаем за многополярный мир", — сказал Ганич на пресс-конференции, где он озвучил многие факты о нарушениях прав человека в США. По словам активиста, митинг призван привлечь внимание к фактам, озвученным Ионовым. Судя по предоставленным организаторами фотографиям, участники держали плакаты "Вашингтон незаконно преследует граждан", "США — тюрьма народов" и "Американскую скотину — русской хворостиной". Митингующие потребовали прекратить преследования самого Ионова со стороны Америки. "США, как только начинают указывать на их правонарушения, естественно, им это не нравится. И те, кто это делает, тут же подвергаются гонению. Вот сейчас и Александр Ионов очень сильно им перешел дорогу, указывая на правду об их нарушениях", — пояснил Ганич. Другое требование манифестантов — прекращение попыток США вмешиваться во внутренние дела России и в ситуацию на Украине. &quot;Мы требуем, чтобы США убрались с нашей территории, не вмешивались в наши дела, не устраивали здесь какие-то попытки госпереворота. &lt;…&gt; Убраться с территории Украины, перестать поставлять туда вооружение и своих советников. Тогда конфликт быстро закончится нашей победой&quot;, — указал организатор.Митинг продолжался около двух часов, его согласовали с властями. В акции участвовало около ста человек. США в июле 2022 года обвинили главу Российского антиглобалистского движения Александра Ионова в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов Москвы. Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение. Как утверждает американский Минюст, Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
https://ria.ru/20230622/ukraina-1879801947.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша, москва, украина
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), США, Москва, Украина
В Москве у посольства США прошел митинг в поддержку правозащитника Ионова

В Москве у посольства США около ста человек провели акцию в поддержку активиста Ионова

© БЕЛРУСИНФО/TelegramМитинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова прошел в Москве у посольства США
Митинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова прошел в Москве у посольства США
© БЕЛРУСИНФО/Telegram
Митинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова прошел в Москве у посольства США
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У посольства США в Москве прошел митинг в поддержку правозащитника, главы Российского антиглобалистского движения Александра Ионова, сообщил РИА Новости организатор манифестации Денис Ганич.
«
"Он (Ионов. — Прим. ред.) вскрыл систему нарушений внутри государства США, что это полицейское государство, которое нарушает свою конституцию и права своих граждан, расовые права и так далее. При этом они учат нас, как нам жить, пытаются диктовать нам. Мы выступаем против этого диктата, выступаем за многополярный мир", — сказал Ганич на пресс-конференции, где он озвучил многие факты о нарушениях прав человека в США.
По словам активиста, митинг призван привлечь внимание к фактам, озвученным Ионовым.
Судя по предоставленным организаторами фотографиям, участники держали плакаты "Вашингтон незаконно преследует граждан", "США — тюрьма народов" и "Американскую скотину — русской хворостиной".
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Митингующие потребовали прекратить преследования самого Ионова со стороны Америки.
"США, как только начинают указывать на их правонарушения, естественно, им это не нравится. И те, кто это делает, тут же подвергаются гонению. Вот сейчас и Александр Ионов очень сильно им перешел дорогу, указывая на правду об их нарушениях", — пояснил Ганич.
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Другое требование манифестантов — прекращение попыток США вмешиваться во внутренние дела России и в ситуацию на Украине.
«

"Мы требуем, чтобы США убрались с нашей территории, не вмешивались в наши дела, не устраивали здесь какие-то попытки госпереворота. <…> Убраться с территории Украины, перестать поставлять туда вооружение и своих советников. Тогда конфликт быстро закончится нашей победой", — указал организатор.

Митинг продолжался около двух часов, его согласовали с властями. В акции участвовало около ста человек.
США в июле 2022 года обвинили главу Российского антиглобалистского движения Александра Ионова в заговоре с целью вовлечь американских граждан в действия в качестве незаконных агентов Москвы. Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию, которая поможет установить его местонахождение.
Как утверждает американский Минюст, Ионов в координации с ФСБ, предположительно, организовал многолетнюю иностранную кампанию вредоносного влияния, используя местные политические группы, чтобы "сеять раздор, распространять пророссийскую пропаганду и вмешиваться в выборы в США".
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