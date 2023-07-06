https://ria.ru/20230706/mikroflora-1882645227.html
В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору
В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору - РИА Новости, 06.07.2023
В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору
В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на своем сайте. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:44
2023-07-06T17:44
2023-07-06T18:52
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июл — РИА Новости. В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на своем сайте."Введено ограничение водопользования в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище", — говорится в публикации.В водоемах запретили купаться, ловить рыбу и использовать воду для хозяйственных нужд. Эти меры будут действовать до завершения лабораторных исследований.По данным надзорного ведомства, эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, показатели инфекционной заболеваемости не превышают средних значений. Местным жителям рекомендовали соблюдать правила личной гигиены, купаться в разрешенных местах, пить безопасную воду, не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.Мониторинг загрязнения поверхностных водоемов и рек проводили из-за жаркой погоды и дождей в регионе.
https://ria.ru/20230618/kholera-1878951941.html
ростов-на-дону
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ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, россия
Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ростовская область, Россия
В реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору
Роспотребнадзор: в реке Темерник в Ростове-на-Дону нашли холероподобную микрофлору