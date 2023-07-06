https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882643537.html
В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком
В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком - РИА Новости, 06.07.2023
В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком
Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, госпитализированы в Екатеринбурге, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T17:34
2023-07-06T17:34
2023-07-06T17:34
екатеринбург
ozon
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, госпитализированы в Екатеринбурге, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального минздрава."По состоянию на 19.00 (по местному времени) в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.В среду Роспотребнадзор Свердловской области информировал о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, ozon, происшествия
Екатеринбург, Ozon, Происшествия
В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком
В Екатеринбурге госпитализировали шестерых сотрудников OZON с менингококком
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, госпитализированы в Екатеринбурге, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
"По состоянию на 19.00 (по местному времени) в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.
В среду Роспотребнадзор Свердловской области
информировал о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.
После гибели двух человек СК
организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.
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