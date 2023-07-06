https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882643537.html

В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком

В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком - РИА Новости, 06.07.2023

В Екатеринбурге госпитализировали шестерых человек с менингококком

Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, госпитализированы в Екатеринбурге, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:34

2023-07-06T17:34

2023-07-06T17:34

екатеринбург

ozon

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Шесть сотрудников Ozon, заразившихся менингококковой инфекцией, госпитализированы в Екатеринбурге, их состояние удовлетворительное, сообщает пресс-служба регионального минздрава."По состоянию на 19.00 (по местному времени) в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.В среду Роспотребнадзор Свердловской области информировал о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. По последней информации регионального минздрава, двое из заболевших скончались, причины их смерти устанавливаются.После гибели двух человек СК организовал проверки по каждому из двух указанных случаев, прокуратура взяла на контроль проведение эпидемиологического расследования.

https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, ozon, происшествия