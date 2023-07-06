https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882557792.html
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:02
2023-07-06T13:02
2023-07-06T15:36
екатеринбург
происшествия
ozon
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области."Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — сказал собеседник агентства.О смерти первого заразившегося стало известно примерно на час раньше.Накануне региональный Роспотребнадзор сообщил, что у семи сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию.Специалисты определили контактных лиц и начали вакцинацию, профилактическую антибиотикотерапию, а также дезинфекцию помещений.
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, происшествия, ozon
Екатеринбург, Происшествия, Ozon
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге два сотрудника Ozon умерли после заражения менингококковой инфекцией
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — сказал собеседник агентства.
О смерти первого заразившегося стало известно примерно на час раньше.
Менингококковая инфекция — инфекционная болезнь, имеющая разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Инфекция широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.
Накануне региональный Роспотребнадзор
сообщил, что у семи сотрудников распределительного центра Ozon
в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию.
Специалисты определили контактных лиц и начали вакцинацию, профилактическую антибиотикотерапию, а также дезинфекцию помещений.
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