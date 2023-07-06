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В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
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13:02 06.07.2023 (обновлено: 15:36 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882557792.html
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:02
2023-07-06T15:36
екатеринбург
происшествия
ozon
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области."Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — сказал собеседник агентства.О смерти первого заразившегося стало известно примерно на час раньше.Накануне региональный Роспотребнадзор сообщил, что у семи сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию.Специалисты определили контактных лиц и начали вакцинацию, профилактическую антибиотикотерапию, а также дезинфекцию помещений.
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екатеринбург, происшествия, ozon
Екатеринбург, Происшествия, Ozon
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге два сотрудника Ozon умерли после заражения менингококковой инфекцией

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкСтетоскоп в коридоре больницы
Стетоскоп в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
"Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — сказал собеседник агентства.
О смерти первого заразившегося стало известно примерно на час раньше.

Менингококковая инфекция — инфекционная болезнь, имеющая разнообразные клинические проявления — от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита. Вызывается менингококками, которые переносятся воздушно-капельным путем. Инфекция широко распространена и может вызывать тяжелые осложнения вплоть до летального исхода.

Накануне региональный Роспотребнадзор сообщил, что у семи сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию.
Специалисты определили контактных лиц и начали вакцинацию, профилактическую антибиотикотерапию, а также дезинфекцию помещений.
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