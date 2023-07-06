https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882557792.html

В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023

В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:02

2023-07-06T13:02

2023-07-06T15:36

екатеринбург

происшествия

ozon

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге умер второй человек, у которого диагностировали менингококковую инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Свердловской области."Подтверждаю факт смерти. Причина выясняется", — сказал собеседник агентства.О смерти первого заразившегося стало известно примерно на час раньше.Накануне региональный Роспотребнадзор сообщил, что у семи сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге выявили менингококковую инфекцию.Специалисты определили контактных лиц и начали вакцинацию, профилактическую антибиотикотерапию, а также дезинфекцию помещений.

https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

екатеринбург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, происшествия, ozon