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В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
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12:17 06.07.2023 (обновлено: 12:20 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882546697.html
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией
Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:17
2023-07-06T12:20
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. В среду Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", - сказал собеседник агентства.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге умер один из семи заразившихся менингококковой инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
В среду Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.
"Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ozon
 
 
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