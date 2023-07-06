https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882546697.html

В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией

В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023

В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией

Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T12:17

2023-07-06T12:17

2023-07-06T12:20

происшествия

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ozon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839667853_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_2bd696c90370d0f6c9ba22ead2611c36.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. В среду Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

екатеринбург

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon