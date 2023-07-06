https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882546697.html
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией - РИА Новости, 06.07.2023
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией
Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T12:17
2023-07-06T12:17
2023-07-06T12:20
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Один заразившийся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. В среду Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. "Проводятся необходимые исследования для определения причины смерти", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon
В Екатеринбурге умер один из заразившихся менингококковой инфекцией
В Екатеринбурге умер один из семи заразившихся менингококковой инфекцией