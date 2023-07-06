https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882564849.html

Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы

Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы - РИА Новости, 06.07.2023

Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:27

2023-07-06T13:27

2023-07-06T15:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. "Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Беларуси была своя судьба", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". "Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - добавил белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что не он решает, быть ему у власти или нет. "Я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь", - сказал глава белорусского государства.

https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко