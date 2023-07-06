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Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы - РИА Новости, 06.07.2023
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13:27 06.07.2023 (обновлено: 15:04 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882564849.html
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:27
2023-07-06T15:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. "Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Беларуси была своя судьба", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". "Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - добавил белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что не он решает, быть ему у власти или нет. "Я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь", - сказал глава белорусского государства.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы

Лукашенко призвал иностранных журналистов извиниться за определение "диктатор"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы.
"Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Беларуси была своя судьба", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".
"Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - добавил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что не он решает, быть ему у власти или нет. "Я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь", - сказал глава белорусского государства.
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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