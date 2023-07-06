https://ria.ru/20230706/lukashenko-1882564849.html
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы - РИА Новости, 06.07.2023
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:27
2023-07-06T13:27
2023-07-06T15:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg
МИНСК, 6 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул, что не считает себя последним диктатором Европы. "Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Беларуси была своя судьба", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". "Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - добавил белорусский президент.Лукашенко подчеркнул, что не он решает, быть ему у власти или нет. "Я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь", - сказал глава белорусского государства.
https://ria.ru/20230613/ssha-1877767035.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ea524d0d146e4b6fccc785b729e9f104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не считает себя последним диктатором Европы
Лукашенко призвал иностранных журналистов извиниться за определение "диктатор"
МИНСК, 6 июл - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы иностранных журналистов в четверг, подчеркнул
, что не считает себя последним диктатором Европы.
"Вы должны уже извиниться передо мной. Никакой я не диктатор. А если и диктатор, то не последний. Я работаю, а не властвую. Так решил народ. Я буду делать всё - в любой роли - чтобы у Беларуси была своя судьба", - цитирует слова Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".
"Власть не дана для того, чтобы она валялась в грязи", - добавил белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что не он решает, быть ему у власти или нет. "Я задумываюсь о том, что будет дальше, что будет после меня. Но если я буду жив после президентского срока, я буду идти этим путем и бороться за суверенную и независимую Беларусь", - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" с американской "демократией"