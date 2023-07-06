https://ria.ru/20230706/lolita-1882574432.html

Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии

Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии - РИА Новости, 06.07.2023

Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии

Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась на сообщения о своей смерти, которые распространили недобросовестные журналисты в Германии. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:03

2023-07-06T15:03

2023-07-06T15:03

шоубиз

германия

лолита милявская

знаменитости

слухи

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась на сообщения о своей смерти, которые распространили недобросовестные журналисты в Германии. "Дорогие коллеги, спасибо вам. Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла. Но появилось оно странным образом только в Германии. Все, у кого там родственники, меня оплакали. Одно радует – я теперь точно знаю, кому небезразлична", – поделилась исполнительница. Она также сообщила о мошенниках, которые вымогают деньги от ее имени, и попросила всех быть осторожными. "Пришел мой черед предупреждать вас о мошенниках. Вам могут даже поступить мои голосовые сообщения в контексте выхода на криптовалюту. Людям даже набирают якобы с моего телефона. Пожалуйста, не реагируйте. На все сообщения о переводе денег не реагируйте", – заключила певица. Поклонники поддержали Лолиту."Если "похоронили" при жизни, значит долго жить будете", "Долгих вам лет жизни!", "Не дождутся!" – отреагировали комментаторы. Лолита — не единственная знаменитость, которую "похоронили" журналисты. Так, в декабре 77-летний Евгений Петросян увидел ролик, где говорилось о том, что юморист ушел из жизни. Позже юморист пожаловался, что сообщение о его смерти напугало близких и поклонников.

https://ria.ru/20221215/detsl-1838979989.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

германия, лолита милявская, знаменитости, слухи