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Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии - РИА Новости, 06.07.2023
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Шоубиз
 
15:03 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lolita-1882574432.html
Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии
Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии - РИА Новости, 06.07.2023
Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии
Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась на сообщения о своей смерти, которые распространили недобросовестные журналисты в Германии. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:03
2023-07-06T15:03
шоубиз
германия
лолита милявская
знаменитости
слухи
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась на сообщения о своей смерти, которые распространили недобросовестные журналисты в Германии. "Дорогие коллеги, спасибо вам. Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла. Но появилось оно странным образом только в Германии. Все, у кого там родственники, меня оплакали. Одно радует – я теперь точно знаю, кому небезразлична", – поделилась исполнительница. Она также сообщила о мошенниках, которые вымогают деньги от ее имени, и попросила всех быть осторожными. "Пришел мой черед предупреждать вас о мошенниках. Вам могут даже поступить мои голосовые сообщения в контексте выхода на криптовалюту. Людям даже набирают якобы с моего телефона. Пожалуйста, не реагируйте. На все сообщения о переводе денег не реагируйте", – заключила певица. Поклонники поддержали Лолиту."Если "похоронили" при жизни, значит долго жить будете", "Долгих вам лет жизни!", "Не дождутся!" – отреагировали комментаторы. Лолита — не единственная знаменитость, которую "похоронили" журналисты. Так, в декабре 77-летний Евгений Петросян увидел ролик, где говорилось о том, что юморист ушел из жизни. Позже юморист пожаловался, что сообщение о его смерти напугало близких и поклонников.
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германия, лолита милявская, знаменитости, слухи
Шоубиз, Германия, Лолита Милявская, Знаменитости, слухи
Лолита сообщила, что ее "похоронили" в Германии

Неизвестные распространили ложную информацию о "смерти" певицы Лолиты в Германии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкV музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Певица Лолита в своем Telegram-канале пожаловалась на сообщения о своей смерти, которые распространили недобросовестные журналисты в Германии.
«
"Дорогие коллеги, спасибо вам. Я теперь знаю, кто обо мне будет плакать. Появились сообщения о том, что я сдохла. Но появилось оно странным образом только в Германии. Все, у кого там родственники, меня оплакали. Одно радует – я теперь точно знаю, кому небезразлична", – поделилась исполнительница.
Она также сообщила о мошенниках, которые вымогают деньги от ее имени, и попросила всех быть осторожными.
«
"Пришел мой черед предупреждать вас о мошенниках. Вам могут даже поступить мои голосовые сообщения в контексте выхода на криптовалюту. Людям даже набирают якобы с моего телефона. Пожалуйста, не реагируйте. На все сообщения о переводе денег не реагируйте", – заключила певица.
Поклонники поддержали Лолиту.
«
"Если "похоронили" при жизни, значит долго жить будете", "Долгих вам лет жизни!", "Не дождутся!" – отреагировали комментаторы.
Лолита — не единственная знаменитость, которую "похоронили" журналисты. Так, в декабре 77-летний Евгений Петросян увидел ролик, где говорилось о том, что юморист ушел из жизни. Позже юморист пожаловался, что сообщение о его смерти напугало близких и поклонников.
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ШоубизГерманияЛолита МилявскаяЗнаменитостислухи
 
 
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