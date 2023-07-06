https://ria.ru/20230706/lokalizatsiya-1882491537.html
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов
Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:27
2023-07-06T04:27
2023-07-06T04:27
дмитрий пегов
ржд
федеральная пассажирская компания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов", - рассказал Пегов. В первую очередь, уточнил он, речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. "Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории РФ", - привел данные замглавы РЖД. Он напомнил, что уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" предыдущего поколения составляет порядка 90%. "Говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача - ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230706/obsluzhivanie-1882490627.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_052e30a3c9eab88b0e265d502b81aeda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий пегов, ржд, федеральная пассажирская компания, экономика
Дмитрий Пегов, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Экономика
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов
Замглавы РЖД Пегов: российские пассажирские вагоны локализованы почти на 100 процентов
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
«
"На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов", - рассказал Пегов.
В первую очередь, уточнил он, речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. "Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории РФ", - привел данные замглавы РЖД.
Он напомнил, что уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" предыдущего поколения составляет порядка 90%. "Говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача - ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа", - резюмировал он.
РЖД рассказали, как справляются с обслуживанием поездов после ухода Siemens