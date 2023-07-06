https://ria.ru/20230706/lokalizatsiya-1882491537.html

В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов

В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов - РИА Новости, 06.07.2023

В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов

Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:27

2023-07-06T04:27

2023-07-06T04:27

дмитрий пегов

ржд

федеральная пассажирская компания

экономика

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов", - рассказал Пегов. В первую очередь, уточнил он, речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. "Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории РФ", - привел данные замглавы РЖД. Он напомнил, что уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" предыдущего поколения составляет порядка 90%. "Говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача - ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230706/obsluzhivanie-1882490627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дмитрий пегов, ржд, федеральная пассажирская компания, экономика