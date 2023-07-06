Рейтинг@Mail.ru
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/lokalizatsiya-1882491537.html
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов - РИА Новости, 06.07.2023
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов
Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T04:27
2023-07-06T04:27
дмитрий пегов
ржд
федеральная пассажирская компания
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_0:58:3155:1833_1920x0_80_0_0_a09768c5b489f24a0154d841f5feabdc.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов. "На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов", - рассказал Пегов. В первую очередь, уточнил он, речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. "Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории РФ", - привел данные замглавы РЖД. Он напомнил, что уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" предыдущего поколения составляет порядка 90%. "Говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача - ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа", - резюмировал он.
https://ria.ru/20230706/obsluzhivanie-1882490627.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734720559_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_052e30a3c9eab88b0e265d502b81aeda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий пегов, ржд, федеральная пассажирская компания, экономика
Дмитрий Пегов, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Экономика
В РЖД оценили уровень локализации пассажирских вагонов

Замглавы РЖД Пегов: российские пассажирские вагоны локализованы почти на 100 процентов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрибытие пассажирского поезда
Прибытие пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Прибытие пассажирского поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские пассажирские вагоны, которые эксплуатируют РЖД, локализованы почти на 100%, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.
«
"На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов", - рассказал Пегов.
В первую очередь, уточнил он, речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. "Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории РФ", - привел данные замглавы РЖД.
Он напомнил, что уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" предыдущего поколения составляет порядка 90%. "Говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача - ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа", - резюмировал он.
Скоростной поезд Ласточка - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
РЖД рассказали, как справляются с обслуживанием поездов после ухода Siemens
Вчера, 04:03
 
Дмитрий ПеговРЖДФедеральная пассажирская компанияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала