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МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023
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Религия
 
20:04 06.07.2023 (обновлено: 20:11 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/lavra-1882676534.html
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
МИД РФ на фоне ситуации вокруг Киево-Печерской лавры призвал международные правозащитные организации выступить в защиту канонической Украинской православной... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T20:04
2023-07-06T20:11
религия
россия
александр ткаченко (протоиерей)
служба безопасности украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
украина
киев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД РФ на фоне ситуации вокруг Киево-Печерской лавры призвал международные правозащитные организации выступить в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Поражает размах беззакония, охватившего Украину. Миряне и духовенство канонической церкви находятся под жестким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ. Поводом является якобы принадлежность УПЦ Московскому патриархату", - заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, его комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По его словам, реакция международного сообщества оставляет желать лучшего."Решительно осуждаем глумление киевского режима над православными святынями и его стремление уничтожить крупнейшую конфессию в стране. Призываем профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви", - резюмировал он.В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html
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россия, александр ткаченко (протоиерей), служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киев
Религия, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Служба безопасности Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киев
МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

МИД России призвал международные правозащитные организации выступить в защиту УПЦ

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД РФ на фоне ситуации вокруг Киево-Печерской лавры призвал международные правозащитные организации выступить в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
"Поражает размах беззакония, охватившего Украину. Миряне и духовенство канонической церкви находятся под жестким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ. Поводом является якобы принадлежность УПЦ Московскому патриархату", - заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, его комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Витебск - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Белорусская церковь готова приютить монахов Киево-Печерской лавры
4 июля, 20:15
По его словам, реакция международного сообщества оставляет желать лучшего.
"Решительно осуждаем глумление киевского режима над православными святынями и его стремление уничтожить крупнейшую конфессию в стране. Призываем профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви", - резюмировал он.
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели
16 июня, 08:00
 
РелигияРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Служба безопасности УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦУкраинаКиев
 
 
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