https://ria.ru/20230706/lavra-1882676534.html

МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 06.07.2023

МИД России прокомментировал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

МИД РФ на фоне ситуации вокруг Киево-Печерской лавры призвал международные правозащитные организации выступить в защиту канонической Украинской православной... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T20:04

2023-07-06T20:04

2023-07-06T20:11

религия

россия

александр ткаченко (протоиерей)

служба безопасности украины

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

украина

киев

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. МИД РФ на фоне ситуации вокруг Киево-Печерской лавры призвал международные правозащитные организации выступить в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ)."Поражает размах беззакония, охватившего Украину. Миряне и духовенство канонической церкви находятся под жестким прессингом, в их адрес звучат открытые угрозы физической расправы, многие из которых потом реализуются силами полиции и СБУ. Поводом является якобы принадлежность УПЦ Московскому патриархату", - заявил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, его комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По его словам, реакция международного сообщества оставляет желать лучшего."Решительно осуждаем глумление киевского режима над православными святынями и его стремление уничтожить крупнейшую конфессию в стране. Призываем профильные международные правозащитные организации не на словах, а на деле выступить в защиту Украинской православной церкви", - резюмировал он.В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала три корпуса лавры.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева. Такого решения суда, по данным защиты, еще нет.

https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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россия, александр ткаченко (протоиерей), служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, украина, киев