https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 06.07.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Полиция начала применять силу против прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре, сообщил адвокат монастыря РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T09:37
2023-07-06T09:37
2023-07-06T11:00
религия
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полиция начала применять силу против прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале. "В Киево-Печерской лавре полиция применяет силу против прихожан", — написал он, опубликовав соответствующее видео. Как рассказал ранее адвокат, представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус обители, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Вход туда, как и в помещения 69-го корпуса — монастырские мастерские, — теперь опечатан.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. В ведомстве также заявили, что остаться там могут те, кто согласится перейти в Православную церковь Украины. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может и братия не уйдет. Вдобавок он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, украина, киев, ситуация вокруг упц
Религия, Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Адвокат Чекман: полиция начала применять силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Полиция начала применять силу против прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале
.
"В Киево-Печерской лавре полиция применяет силу против прихожан", — написал он, опубликовав соответствующее видео.
Как рассказал ранее адвокат, представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус обители, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Вход туда, как и в помещения 69-го корпуса — монастырские мастерские, — теперь опечатан.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке.
От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. В ведомстве также заявили, что остаться там могут те, кто согласится перейти в Православную церковь Украины
. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может и братия не уйдет. Вдобавок он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева
.
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали