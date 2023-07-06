https://ria.ru/20230706/lavra-1882510672.html

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 06.07.2023

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

Полиция начала применять силу против прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре, сообщил адвокат монастыря РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:37

2023-07-06T09:37

2023-07-06T11:00

религия

религия

украина

киев

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Полиция начала применять силу против прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киево-Печерской лавре, сообщил адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале. "В Киево-Печерской лавре полиция применяет силу против прихожан", — написал он, опубликовав соответствующее видео. Как рассказал ранее адвокат, представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус обители, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Вход туда, как и в помещения 69-го корпуса — монастырские мастерские, — теперь опечатан.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался после того, как украинское Министерство культуры уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. От монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. В ведомстве также заявили, что остаться там могут те, кто согласится перейти в Православную церковь Украины. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может и братия не уйдет. Вдобавок он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

религия, украина, киев, ситуация вокруг упц