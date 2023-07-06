https://ria.ru/20230706/lavra-1882499538.html
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция - РИА Новости, 06.07.2023
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция
Представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры, сообщил в... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T07:52
2023-07-06T07:52
2023-07-06T07:52
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус Лавры, сообщил в четверг адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря. "По информации, представители заповедника в сопровождении полиции, не имея каких-либо правовых оснований, сорвали замки и проникли в 70 корпус", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее там же Чекман опубликовал видео, на котором на территории Лавры видны представители правоохранительных органов. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230704/tserkov-1882246281.html
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Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Ситуация вокруг УПЦ
В корпус Киево-Печерской лавры проникли представители заповедника и полиция
Представители заповедника в сопровождении полиции проникли корпус Киево-Печерской лавры