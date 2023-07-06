https://ria.ru/20230706/kupanie-1882620117.html
Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось
Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось - РИА Новости, 06.07.2023
Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось
Купание разрешено в десяти местах в Москве, в их числе зона отдыха "Тропарево", где раньше плавать было нельзя, сообщается на официальном сайте управления... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T16:16
2023-07-06T16:16
2023-07-06T16:18
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Купание разрешено в десяти местах в Москве, в их числе зона отдыха "Тропарево", где раньше плавать было нельзя, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "По состоянию на 06.07.2023 разрешено купание в 10 зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО); пляж "Динамо" (САО); Головинские пруды (САО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО); Школьное озеро (ЗелАО); Черное озеро (ЗелАО); Тропарево (ЮЗАО)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам лабораторных исследований водоем на территории зоны отдыха "Тропарево", ранее закрытый для купания, отвечает санитарным требованиям. "Две зоны отдыха: Левобережье (САО), Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов. Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 6 июля управлением Роспотребнадзора отобрано 623 пробы воды и 662 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 7900 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.
https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html
https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Городское хозяйство Москвы
Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось
Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось до десяти
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Купание разрешено в десяти местах в Москве, в их числе зона отдыха "Тропарево", где раньше плавать было нельзя, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"По состоянию на 06.07.2023 разрешено купание в 10 зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО); пляж "Динамо" (САО); Головинские пруды (САО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО); Школьное озеро (ЗелАО); Черное озеро (ЗелАО); Тропарево (ЮЗАО)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что по результатам лабораторных исследований водоем на территории зоны отдыха "Тропарево", ранее закрытый для купания, отвечает санитарным требованиям.
"Две зоны отдыха: Левобережье (САО), Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА
) в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов. Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 6 июля управлением Роспотребнадзора отобрано 623 пробы воды и 662 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 7900 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.
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