https://ria.ru/20230706/kupanie-1882620117.html

Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось

Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось - РИА Новости, 06.07.2023

Роспотребнадзор: число разрешенных для купания зон в Москве увеличилось

Купание разрешено в десяти местах в Москве, в их числе зона отдыха "Тропарево", где раньше плавать было нельзя, сообщается на официальном сайте управления... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T16:16

2023-07-06T16:16

2023-07-06T16:18

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Купание разрешено в десяти местах в Москве, в их числе зона отдыха "Тропарево", где раньше плавать было нельзя, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. "По состоянию на 06.07.2023 разрешено купание в 10 зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (ВАО); пляж "Динамо" (САО); Головинские пруды (САО); Серебряный бор-2 (СЗАО); Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО); Большой городской пруд (ЗелАО); Школьное озеро (ЗелАО); Черное озеро (ЗелАО); Тропарево (ЮЗАО)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по результатам лабораторных исследований водоем на территории зоны отдыха "Тропарево", ранее закрытый для купания, отвечает санитарным требованиям. "Две зоны отдыха: Левобережье (САО), Большой Садовый пруд (на надзоре ФМБА) в настоящее время функционируют как зоны отдыха без права купания в связи с несоответствием качества воды водоемов. Также на территории города в летнем сезоне 2023 года функционируют 38 зон отдыха без организованного купания", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в рамках контроля за санитарно-эпидемиологической безопасностью купания по состоянию на 6 июля управлением Роспотребнадзора отобрано 623 пробы воды и 662 пробы песка для проведения исследований в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Выполнено 7900 исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html

https://ria.ru/20230630/kupanie-1881343179.html

москва

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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), городское хозяйство москвы