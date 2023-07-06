https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html

На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие

На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 06.07.2023

На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие

Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

2023-07-06T14:33

краснодарский край

краснодарский край

динской район

северский район

фонд развития промышленности

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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Фонд развития промышленности региона профинансирует проекты пяти производителей на сумму более 163 миллионов рублей. Решение принял Экспертный совет фонда... Благодаря господдержке промпредприятия Краснодарского края расширят действующие и запустят новые линейки продукции", - говорится в сообщении. Четырем производителям краевое финансирование одобрено по программе "Проекты развития". Так, краснодарской компании "ЭКО-СПЕКТРУМ" планируют предоставить 50 миллионов рублей по ставке 2% годовых как обладателю знака "Сделано на Кубани". Предприятие модернизирует производство инновационного оборудования для утилизации отходов в рамках нацпроекта "Экология". Более 43,1 миллиона рублей направят компании "АЛЛИГАТОР" из Динского района на приобретение сырья и промоборудования для выпуска полиэтиленовой пленки и профилей ПВХ. Новороссийской компании "Новая Елка" предоставят 29,9 миллиона рублей на покупку оборудования для расширения производства искусственных елей. Двадцать миллионов рублей направят на модернизацию линейки бытовой химии, парфюмерии и косметики в аэрозольной упаковке производителю "АЭРО-ПРО" из Северского района. А в рамках программы "Приоритет" эту же сумму получит предприятие легпрома "Централ" на приобретение сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции. По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, льготное заемное финансирование по ставкам от 0,1 до 4 процентов годовых остается одним из самых востребованных инструментов развития промышленных производств. Сегодня в линейке продуктов фонда – 16 программ. Капитализация краевого Фонда развития промышленности уже составляет 5 миллиардов рублей. По решению губернатора, до конца года фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230705/natsproekt-1882469988.html

https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html

краснодарский край

динской район

северский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, динской район, северский район, фонд развития промышленности