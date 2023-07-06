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На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 06.07.2023
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Краснодарский край
 
14:33 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/kuban-1882588293.html
На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие
На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 06.07.2023
На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие
Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:33
2023-07-06T14:33
краснодарский край
краснодарский край
динской район
северский район
фонд развития промышленности
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. "Фонд развития промышленности региона профинансирует проекты пяти производителей на сумму более 163 миллионов рублей. Решение принял Экспертный совет фонда... Благодаря господдержке промпредприятия Краснодарского края расширят действующие и запустят новые линейки продукции", - говорится в сообщении. Четырем производителям краевое финансирование одобрено по программе "Проекты развития". Так, краснодарской компании "ЭКО-СПЕКТРУМ" планируют предоставить 50 миллионов рублей по ставке 2% годовых как обладателю знака "Сделано на Кубани". Предприятие модернизирует производство инновационного оборудования для утилизации отходов в рамках нацпроекта "Экология". Более 43,1 миллиона рублей направят компании "АЛЛИГАТОР" из Динского района на приобретение сырья и промоборудования для выпуска полиэтиленовой пленки и профилей ПВХ. Новороссийской компании "Новая Елка" предоставят 29,9 миллиона рублей на покупку оборудования для расширения производства искусственных елей. Двадцать миллионов рублей направят на модернизацию линейки бытовой химии, парфюмерии и косметики в аэрозольной упаковке производителю "АЭРО-ПРО" из Северского района. А в рамках программы "Приоритет" эту же сумму получит предприятие легпрома "Централ" на приобретение сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции. По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, льготное заемное финансирование по ставкам от 0,1 до 4 процентов годовых остается одним из самых востребованных инструментов развития промышленных производств. Сегодня в линейке продуктов фонда – 16 программ. Капитализация краевого Фонда развития промышленности уже составляет 5 миллиардов рублей. По решению губернатора, до конца года фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230705/natsproekt-1882469988.html
https://ria.ru/20230703/kuban-1881983437.html
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краснодарский край, динской район, северский район, фонд развития промышленности
Краснодарский край, Краснодарский край, Динской район, Северский район, Фонд развития промышленности
На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие

На Кубани пять промышленных компаний получат 163 миллиона рублей на развитие

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Фонд развития промышленности региона профинансирует проекты пяти производителей на сумму более 163 миллионов рублей. Решение принял Экспертный совет фонда... Благодаря господдержке промпредприятия Краснодарского края расширят действующие и запустят новые линейки продукции", - говорится в сообщении.
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Четырем производителям краевое финансирование одобрено по программе "Проекты развития". Так, краснодарской компании "ЭКО-СПЕКТРУМ" планируют предоставить 50 миллионов рублей по ставке 2% годовых как обладателю знака "Сделано на Кубани". Предприятие модернизирует производство инновационного оборудования для утилизации отходов в рамках нацпроекта "Экология". Более 43,1 миллиона рублей направят компании "АЛЛИГАТОР" из Динского района на приобретение сырья и промоборудования для выпуска полиэтиленовой пленки и профилей ПВХ. Новороссийской компании "Новая Елка" предоставят 29,9 миллиона рублей на покупку оборудования для расширения производства искусственных елей.
Двадцать миллионов рублей направят на модернизацию линейки бытовой химии, парфюмерии и косметики в аэрозольной упаковке производителю "АЭРО-ПРО" из Северского района. А в рамках программы "Приоритет" эту же сумму получит предприятие легпрома "Централ" на приобретение сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции.
По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, льготное заемное финансирование по ставкам от 0,1 до 4 процентов годовых остается одним из самых востребованных инструментов развития промышленных производств. Сегодня в линейке продуктов фонда – 16 программ. Капитализация краевого Фонда развития промышленности уже составляет 5 миллиардов рублей. По решению губернатора, до конца года фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.
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Краснодарский крайКраснодарский крайДинской районСеверский районФонд развития промышленности
 
 
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