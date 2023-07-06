На Кубани пять компаний получат 163 миллиона рублей на развитие
На Кубани пять промышленных компаний получат 163 миллиона рублей на развитие
Город Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Пять промышленных предприятий Кубани получат свыше 163 миллионов рублей на расширение действующих и запуск новых линеек продукции, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Фонд развития промышленности региона профинансирует проекты пяти производителей на сумму более 163 миллионов рублей. Решение принял Экспертный совет фонда... Благодаря господдержке промпредприятия Краснодарского края расширят действующие и запустят новые линейки продукции", - говорится в сообщении.
Четырем производителям краевое финансирование одобрено по программе "Проекты развития". Так, краснодарской компании "ЭКО-СПЕКТРУМ" планируют предоставить 50 миллионов рублей по ставке 2% годовых как обладателю знака "Сделано на Кубани". Предприятие модернизирует производство инновационного оборудования для утилизации отходов в рамках нацпроекта "Экология". Более 43,1 миллиона рублей направят компании "АЛЛИГАТОР" из Динского района на приобретение сырья и промоборудования для выпуска полиэтиленовой пленки и профилей ПВХ. Новороссийской компании "Новая Елка" предоставят 29,9 миллиона рублей на покупку оборудования для расширения производства искусственных елей.
Двадцать миллионов рублей направят на модернизацию линейки бытовой химии, парфюмерии и косметики в аэрозольной упаковке производителю "АЭРО-ПРО" из Северского района. А в рамках программы "Приоритет" эту же сумму получит предприятие легпрома "Централ" на приобретение сырья, материалов и комплектующих для выпуска продукции.
По словам министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, льготное заемное финансирование по ставкам от 0,1 до 4 процентов годовых остается одним из самых востребованных инструментов развития промышленных производств. Сегодня в линейке продуктов фонда – 16 программ. Капитализация краевого Фонда развития промышленности уже составляет 5 миллиардов рублей. По решению губернатора, до конца года фонд докапитализируют еще на 500 миллионов рублей.