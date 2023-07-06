https://ria.ru/20230706/krym-1882598088.html
Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев
Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023
Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев
Киев в нынешнем году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T15:11
2023-07-06T15:11
2023-07-06T15:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Киев в нынешнем году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Особую угрозу безопасности населения представляют попытки совершения атак с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы со стороны ВСУ. Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа. "Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области", - отметил он.
https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, николай патрушев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев
Патрушев: с начала года только на Крымском направлении Киев совершил более 70 атак дронами