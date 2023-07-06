https://ria.ru/20230706/krym-1882598088.html

Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев

Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.07.2023

Киев за 2023 год более 70 раз атаковал Крым беспилотниками, заявил Патрушев

Киев в нынешнем году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T15:11

2023-07-06T15:11

2023-07-06T15:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Киев в нынешнем году только на крымском направлении совершил более 70 атак с применением беспилотников, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Особую угрозу безопасности населения представляют попытки совершения атак с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы со стороны ВСУ. Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей", - сказал Патрушев в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа. "Так, с начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области", - отметил он.

https://ria.ru/20230624/rakety-1880048217.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр