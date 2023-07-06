https://ria.ru/20230706/krasnyy_liman-1882531739.html
Пушилин сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
На краснолиманском направлении, несмотря на высокую активность ВСУ, российские войска продолжают идти вперед, есть продвижение и на самом сложном угледарском... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T11:07
2023-07-06T11:07
2023-07-06T11:08
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. На краснолиманском направлении, несмотря на высокую активность ВСУ, российские войска продолжают идти вперед, есть продвижение и на самом сложном угледарском направлении, сообщил в эфире "Соловьёв Live" врио главы ДНР Денис Пушилин. "По краснолиманскому направлению поступает практически ежедневно хорошая информация. Противник не снижает количество атак – там тоже ежесуточно, но наши ребята умудряются двигаться. Прямо это стоит отметить", - сказал Пушилин. Он отметил, что российских военные продвигаются, где появляется возможность, "причем ловят противника на контратаках". "Буквально за предыдущие сутки… Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 метров на одном из самых сложных направлений – это угледарское", - уточнил врио главы ДНР. По его словам, на авдеевском направлении резких прорывов нет, но противник там перемалывается ежедневно.
https://ria.ru/20230629/ukhudshenie-1881038350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин сообщил о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
Пушилин: ВС России идут вперед на Краснолиманском направлении, несмотря на активность ВСУ