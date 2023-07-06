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Недовольный количеством кошек в квартире красноярец выбросил их в окно - РИА Новости, 06.07.2023
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06:54 06.07.2023 (обновлено: 06:55 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/koshki-1882497432.html
Недовольный количеством кошек в квартире красноярец выбросил их в окно
Недовольный количеством кошек в квартире красноярец выбросил их в окно - РИА Новости, 06.07.2023
Недовольный количеством кошек в квартире красноярец выбросил их в окно
Пьяный житель города Шарыпово Красноярского края, придя к матери в гости, разозлился из-за числа проживающих в квартире кошек и выбросил их с балкона девятого... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T06:54
2023-07-06T06:55
шарыпово
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Пьяный житель города Шарыпово Красноярского края, придя к матери в гости, разозлился из-за числа проживающих в квартире кошек и выбросил их с балкона девятого этажа, сообщает краевой главк ГУ МВД. По данным пресс-службы, инцидент произошел, когда хозяйки животных дома не было. "Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришел в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находящихся у нее дома. Он выкинул пять животных, которые были на балконе, думая, что они упадут на дерево и разбегутся. После совершенного он испугался, что мать начнет ругаться, и вместе с женой ушел домой", - говорится в сообщении. Уточняется, что одна из пяти кошек выжила. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20230701/koshka-1881646667.html
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шарыпово, красноярский край, происшествия
Шарыпово, Красноярский край, Происшествия
Недовольный количеством кошек в квартире красноярец выбросил их в окно

Житель Красноярского края, недовольный числом кошек у матери, выбросил их с девятого этажа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 июл - РИА Новости. Пьяный житель города Шарыпово Красноярского края, придя к матери в гости, разозлился из-за числа проживающих в квартире кошек и выбросил их с балкона девятого этажа, сообщает краевой главк ГУ МВД.
По данным пресс-службы, инцидент произошел, когда хозяйки животных дома не было.
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"Злоумышленник пояснил, что он с супругой пришел в гости к матери в состоянии алкогольного опьянения и разозлился на родственницу из-за количества кошек, находящихся у нее дома. Он выкинул пять животных, которые были на балконе, думая, что они упадут на дерево и разбегутся. После совершенного он испугался, что мать начнет ругаться, и вместе с женой ушел домой", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одна из пяти кошек выжила.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ШарыповоКрасноярский крайПроисшествия
 
 
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