Глава ГУР Украины попытался оправдаться за медленное контрнаступление
Глава ГУР Буданов оправдался за медленное наступление ВСУ, сравнив его с боем за Артемовск
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель ГУР Украины Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов попытался оправдаться в интервью агентству Reuters за медленное наступление, заявив, что силы России тоже не сразу взяли Артемовск.
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"Контрнаступление продолжается. В целом, скажем так, оно идет. Успех будет, но позже. Я хочу напомнить вам это известную историю с Артемовском. Русские атаковали его более десяти месяцев. Наша задача немного больше, чем Артемовск и у нас немного меньше времени, чем десять месяцев", - заявил Буданов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.