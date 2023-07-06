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Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше - РИА Новости, 06.07.2023
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03:59 06.07.2023 (обновлено: 14:59 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kontrnastuplenie-1882490462.html
Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше
Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше - РИА Новости, 06.07.2023
Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше
Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T03:59
2023-07-06T14:59
сша
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
f-16
нато
сергей шойгу
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения. &quot;Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. &lt;…&gt; Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее&quot;, — сказал он в интервью телеканалу CNN.Зеленский объяснил заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления "сложностями" на поле боя. "Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", — добавил он. Он также вновь призвал США поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16. По словам Зеленского, речь идет не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе, а "только лишь равенства". "F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело", — заключил он. Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100 процентов танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15 процентов. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
https://ria.ru/20230705/kontrnastuplenie-1882459482.html
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сша, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, f-16, нато, сергей шойгу
США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО, Сергей Шойгу
Зеленский заявил, что призывал Запад начать контрнаступление раньше

Зеленский заявил, что предлагал Европе и США начать контрнаступление ВСУ раньше

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в контактах с представителями США и стран Европы выступал за то, чтобы Украина начала контрнаступление раньше, и пытался получить для этого необходимые вооружения.
«

"Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке. <…> Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее", — сказал он в интервью телеканалу CNN.

Зеленский объяснил заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления "сложностями" на поле боя. "Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи", — добавил он.
Он также вновь призвал США поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16. По словам Зеленского, речь идет не о том, чтобы добиться для Украины преимущества над Россией в небе, а "только лишь равенства". "F-16 помогут продвигаться вперед не только тем, кто находится на поле боя. Без прикрытия с воздуха попросту очень тяжело", — заключил он.
Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — "практически 100 процентов танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление, не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15 процентов. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления
5 июля, 20:07
 
СШАРоссияКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныF-16НАТОСергей Шойгу
 
 
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