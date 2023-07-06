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Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве - РИА Новости, 06.07.2023
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Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве
Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве - РИА Новости, 06.07.2023
Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве
Кадровый национальный конгресс состоится в столице 13 июля, на нем обсудят развитие кадрового капитала предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T18:24
2023-07-06T18:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 6 июл — Академия ПСБ. Кадровый национальный конгресс состоится в столице 13 июля, на нем обсудят развитие кадрового капитала предприятий оборонно-промышленного комплекса. Академия ПСБ, корпоративный университет Промсвязьбанка, соберет на одной площадке представителей кадровых предприятий ОПК, органы власти и поставщиков решений управления персоналом. Актуальность конгресса вызвана дефицитом квалифицированных сотрудников в активно развивающейся отрасли ОПК: современная система образования не успевает своевременно готовить кадры. Деловая программа мероприятия соберет руководителей органов государственной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса, таких, как "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ОСК, "Алмаз-Антей", лидеров рынка HR-услуг, представителей кадровых и социальных платформ (Россия – страна возможностей и ВК), ректоров вузов в области ОПК. Повестка конгресса охватывает все темы, связанные с работой с кадрами – от современной специфики и трендов отрасли до работы с молодежью и повышения привлекательности бренда работодателя. Участники конгресса обсудят устойчивое развитие кадрового резерва, лучшие практики корпоративного управления и профессиональной ориентации молодежи, переподготовку военнослужащих и интеграцию участников СВО в кадровый рынок. Ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев отметил важность совместного вклада в развитие кадровой политики и необходимость внедрения лучших практик на всех предприятиях ОПК. "Объединяя наши компетенции и опыт, мы сформируем новые траектории развития кадрового потенциала ОПК и создадим условия для успешного выполнения приоритетных задач, связанных с укреплением кадрового суверенитета государства", - сказал Нечаев. Одна из приоритетных задач конгресса – создание Ассоциации кадрового развития ОПК. Она станет единой уникальной площадкой для открытого диалога между ключевыми игроками отрасли: предприятиями ОПК, федеральными и региональными органами государственной власти, поставщиками решений в области человеческого капитала. По результатам конгресса будут выработаны лучшие практики для стабильного обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса профессиональными и высококвалифицированными сотрудниками. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве

© Фото : пресс-служба Академии ПСБВопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве
Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© Фото : пресс-служба Академии ПСБ
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МОСКВА, 6 июл — Академия ПСБ. Кадровый национальный конгресс состоится в столице 13 июля, на нем обсудят развитие кадрового капитала предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Академия ПСБ, корпоративный университет Промсвязьбанка, соберет на одной площадке представителей кадровых предприятий ОПК, органы власти и поставщиков решений управления персоналом.
Актуальность конгресса вызвана дефицитом квалифицированных сотрудников в активно развивающейся отрасли ОПК: современная система образования не успевает своевременно готовить кадры.
Деловая программа мероприятия соберет руководителей органов государственной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса, таких, как "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ОСК, "Алмаз-Антей", лидеров рынка HR-услуг, представителей кадровых и социальных платформ (Россия – страна возможностей и ВК), ректоров вузов в области ОПК.
Повестка конгресса охватывает все темы, связанные с работой с кадрами – от современной специфики и трендов отрасли до работы с молодежью и повышения привлекательности бренда работодателя. Участники конгресса обсудят устойчивое развитие кадрового резерва, лучшие практики корпоративного управления и профессиональной ориентации молодежи, переподготовку военнослужащих и интеграцию участников СВО в кадровый рынок.
Ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев отметил важность совместного вклада в развитие кадровой политики и необходимость внедрения лучших практик на всех предприятиях ОПК.
"Объединяя наши компетенции и опыт, мы сформируем новые траектории развития кадрового потенциала ОПК и создадим условия для успешного выполнения приоритетных задач, связанных с укреплением кадрового суверенитета государства", - сказал Нечаев.
Одна из приоритетных задач конгресса – создание Ассоциации кадрового развития ОПК. Она станет единой уникальной площадкой для открытого диалога между ключевыми игроками отрасли: предприятиями ОПК, федеральными и региональными органами государственной власти, поставщиками решений в области человеческого капитала.
По результатам конгресса будут выработаны лучшие практики для стабильного обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса профессиональными и высококвалифицированными сотрудниками.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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