https://ria.ru/20230706/kongress-1882657156.html

Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве

Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве - РИА Новости, 06.07.2023

Вопросы формирования кадрового резерва ОПК обсудят на конгрессе в Москве

Кадровый национальный конгресс состоится в столице 13 июля, на нем обсудят развитие кадрового капитала предприятий оборонно-промышленного комплекса. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T18:24

2023-07-06T18:24

2023-07-06T18:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июл — Академия ПСБ. Кадровый национальный конгресс состоится в столице 13 июля, на нем обсудят развитие кадрового капитала предприятий оборонно-промышленного комплекса. Академия ПСБ, корпоративный университет Промсвязьбанка, соберет на одной площадке представителей кадровых предприятий ОПК, органы власти и поставщиков решений управления персоналом. Актуальность конгресса вызвана дефицитом квалифицированных сотрудников в активно развивающейся отрасли ОПК: современная система образования не успевает своевременно готовить кадры. Деловая программа мероприятия соберет руководителей органов государственной власти и предприятий оборонно-промышленного комплекса, таких, как "Ростех", "Роскосмос", "Росатом", ОСК, "Алмаз-Антей", лидеров рынка HR-услуг, представителей кадровых и социальных платформ (Россия – страна возможностей и ВК), ректоров вузов в области ОПК. Повестка конгресса охватывает все темы, связанные с работой с кадрами – от современной специфики и трендов отрасли до работы с молодежью и повышения привлекательности бренда работодателя. Участники конгресса обсудят устойчивое развитие кадрового резерва, лучшие практики корпоративного управления и профессиональной ориентации молодежи, переподготовку военнослужащих и интеграцию участников СВО в кадровый рынок. Ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев отметил важность совместного вклада в развитие кадровой политики и необходимость внедрения лучших практик на всех предприятиях ОПК. "Объединяя наши компетенции и опыт, мы сформируем новые траектории развития кадрового потенциала ОПК и создадим условия для успешного выполнения приоритетных задач, связанных с укреплением кадрового суверенитета государства", - сказал Нечаев. Одна из приоритетных задач конгресса – создание Ассоциации кадрового развития ОПК. Она станет единой уникальной площадкой для открытого диалога между ключевыми игроками отрасли: предприятиями ОПК, федеральными и региональными органами государственной власти, поставщиками решений в области человеческого капитала. По результатам конгресса будут выработаны лучшие практики для стабильного обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса профессиональными и высококвалифицированными сотрудниками. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы