СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем
WSJ: высокоточного оружия США хватит лишь на дни или часы в конфликте с Россией или КНР
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
"Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощится за часы или дни", - сообщает издание, не приводя деталей этих расчетов.
Как утверждается в статье, "вскоре после этого (у США - ред.) закончатся и другие жизненно важные запасы".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Блумберг заявил, что странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели.
Министр армии США Кристин Вормут заявляла в апреле, что конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными. Она отмечала, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы". По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.