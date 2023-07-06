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СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем - РИА Новости, 06.07.2023
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14:49 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/konflikt-1882593136.html
СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем
СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем - РИА Новости, 06.07.2023
СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем
США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:49
2023-07-06T14:49
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal. "Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощится за часы или дни", - сообщает издание, не приводя деталей этих расчетов. Как утверждается в статье, "вскоре после этого (у США - ред.) закончатся и другие жизненно важные запасы". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Блумберг заявил, что странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели. Министр армии США Кристин Вормут заявляла в апреле, что конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными. Она отмечала, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы". По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.
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в мире, сша, китай, россия
В мире, США, Китай, Россия
СМИ: США не хватит оружия в случае конфликта с Россией или Китаем

WSJ: высокоточного оружия США хватит лишь на дни или часы в конфликте с Россией или КНР

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в случае прямого конфликта с Россией или Китаем запасов высокоточного оружия может хватить на часы или дни, пишет газета Wall Street Journal.
"Если бы США столкнулись напрямую с Россией или Китаем, запасы высокоточного оружия могли бы истощится за часы или дни", - сообщает издание, не приводя деталей этих расчетов.
Как утверждается в статье, "вскоре после этого (у США - ред.) закончатся и другие жизненно важные запасы".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Блумберг заявил, что странам альянса нужно наращивать производство боеприпасов, так как их запасы оскудели.
Министр армии США Кристин Вормут заявляла в апреле, что конфликт на Украине продемонстрировал, что американские оценки использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказались заниженными. Она отмечала, что США плотно работают со своими партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над увеличением производства боеприпасов, чтобы "иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и восполнять собственные запасы". По ее словам, американская армия намерена инвестировать 1,5 миллиарда долларов в промышленную базу для увеличения скорости производства боеприпасов и уже заключила контракты с рядом производителей, включая Lockheed Martin и Raytheon.
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