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Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле - РИА Новости, 06.07.2023
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле
МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:12
2023-07-06T10:12
2023-07-06T12:10
происшествия
уфа
авто
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УФА, 6 июл — РИА Новости. МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства."Произошел конфликт между двумя уфимцами, в ходе которого житель Нижегородки (район Уфы. — Прим. ред.) повредил автомобиль и нанес телесные повреждения водителю", — рассказали в пресс-службе главка. Как уточняется, инцидент произошел еще 28 июня. По данным телеграм-канала "Плохие новости", мужчина напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле, который едва не задавил девочку на самокате.
https://ria.ru/20230424/rzhev-1867388458.html
https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, авто
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле
В Уфе мужчина напал на семью, ехавшую на машине, которая едва не задавила девочку
УФА, 6 июл — РИА Новости. МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства.
"Произошел конфликт между двумя уфимцами, в ходе которого житель Нижегородки (район Уфы
. — Прим. ред.) повредил автомобиль и нанес телесные повреждения водителю", — рассказали в пресс-службе главка.
В Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Как уточняется, инцидент произошел еще 28 июня.
По данным телеграм-канала "Плохие новости", мужчина напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле, который едва не задавил девочку на самокате.
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