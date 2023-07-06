https://ria.ru/20230706/konflikt-1882519696.html

Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле

Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле - РИА Новости, 06.07.2023

Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле

МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:12

2023-07-06T10:12

2023-07-06T12:10

происшествия

уфа

авто

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УФА, 6 июл — РИА Новости. МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства."Произошел конфликт между двумя уфимцами, в ходе которого житель Нижегородки (район Уфы. — Прим. ред.) повредил автомобиль и нанес телесные повреждения водителю", — рассказали в пресс-службе главка. Как уточняется, инцидент произошел еще 28 июня. По данным телеграм-канала "Плохие новости", мужчина напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле, который едва не задавил девочку на самокате.

https://ria.ru/20230424/rzhev-1867388458.html

https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html

уфа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, авто