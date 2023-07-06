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Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле - РИА Новости, 06.07.2023
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10:12 06.07.2023 (обновлено: 12:10 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/konflikt-1882519696.html
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле - РИА Новости, 06.07.2023
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле
МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:12
2023-07-06T12:10
происшествия
уфа
авто
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УФА, 6 июл — РИА Новости. МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства."Произошел конфликт между двумя уфимцами, в ходе которого житель Нижегородки (район Уфы. — Прим. ред.) повредил автомобиль и нанес телесные повреждения водителю", — рассказали в пресс-службе главка. Как уточняется, инцидент произошел еще 28 июня. По данным телеграм-канала "Плохие новости", мужчина напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле, который едва не задавил девочку на самокате.
https://ria.ru/20230424/rzhev-1867388458.html
https://ria.ru/20230403/podrostok-1862722189.html
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происшествия, уфа, авто
Происшествия, Уфа, Авто
Уфимец напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле

В Уфе мужчина напал на семью, ехавшую на машине, которая едва не задавила девочку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 июл — РИА Новости. МВД разбирается в конфликте между двумя уфимцами, один из которых напал на семью другого с топором, сообщили в башкирском управлении ведомства.
"Произошел конфликт между двумя уфимцами, в ходе которого житель Нижегородки (район Уфы. — Прим. ред.) повредил автомобиль и нанес телесные повреждения водителю", — рассказали в пресс-службе главка.
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Как уточняется, инцидент произошел еще 28 июня.
По данным телеграм-канала "Плохие новости", мужчина напал с топором на семью, ехавшую на автомобиле, который едва не задавил девочку на самокате.
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