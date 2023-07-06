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Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования
Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования - РИА Новости, 06.07.2023
Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования
Столичные власти по итогам аукциона передали инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде площадью 1,7 гектара под строительство жилого комплекса с... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:25
2023-07-06T14:25
2023-07-06T14:25
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
зеленоград
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона передали инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде площадью 1,7 гектара под строительство жилого комплекса с образовательным объектом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что победителем открытого аукциона, в котором участвовали семь компаний, стал застройщик из Красноярского края "ПартнерИнвест", входящий в группу "СтройИнновация". В ходе аукциона начальная ставка аренды выросла почти в 12 раз – до 504,9 миллиона рублей в год."Инвестор сможет возвести на участке жилой комплекс площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров. При этом, по условию договора, высота новых зданий, которые появятся на улице Летчика Полагушина, не будет превышать 55 метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
https://ria.ru/20230315/zelenograd-1857938067.html
москва
зеленоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоград
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Зеленоград
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона передали инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде площадью 1,7 гектара под строительство жилого комплекса с образовательным объектом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он уточнил, что победителем открытого аукциона, в котором участвовали семь компаний, стал застройщик из Красноярского края
"ПартнерИнвест", входящий в группу "СтройИнновация". В ходе аукциона начальная ставка аренды выросла почти в 12 раз – до 504,9 миллиона рублей в год.
"Инвестор сможет возвести на участке жилой комплекс площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров. При этом, по условию договора, высота новых зданий, которые появятся на улице Летчика Полагушина, не будет превышать 55 метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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