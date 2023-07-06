https://ria.ru/20230706/kompleks-1882427476.html

Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования

Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования - РИА Новости, 06.07.2023

Ефимов: в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования

Столичные власти по итогам аукциона передали инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде площадью 1,7 гектара под строительство жилого комплекса с... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:25

2023-07-06T14:25

2023-07-06T14:25

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

зеленоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609319_0:92:2400:1442_1920x0_80_0_0_9bd326625a024f93d55dae50d957749b.jpg

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Столичные власти по итогам аукциона передали инвестору в аренду земельный участок в Зеленограде площадью 1,7 гектара под строительство жилого комплекса с образовательным объектом, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что победителем открытого аукциона, в котором участвовали семь компаний, стал застройщик из Красноярского края "ПартнерИнвест", входящий в группу "СтройИнновация". В ходе аукциона начальная ставка аренды выросла почти в 12 раз – до 504,9 миллиона рублей в год."Инвестор сможет возвести на участке жилой комплекс площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров. При этом, по условию договора, высота новых зданий, которые появятся на улице Летчика Полагушина, не будет превышать 55 метров", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.

https://ria.ru/20230315/zelenograd-1857938067.html

москва

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, зеленоград