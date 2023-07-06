Рейтинг@Mail.ru
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 06.07.2023 (обновлено: 10:27 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/kiev-1882521346.html
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус - РИА Новости, 06.07.2023
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус
В Киево-Печерской лавре опечатан еще один корпус, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:23
2023-07-06T10:27
религия
украина
киев
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882511259_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e18f872eb16e5e160671afdd9a461ea3.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре опечатан еще один корпус, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала два корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. "Опечатан 71-й корпус Лавры", - говорится в сообщении церкви. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230706/kiev-1882512583.html
https://ria.ru/20230706/lavra-1882509374.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882511259_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_170e389a80eaf3803d975a802e7c5ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, украина, киев, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Ситуация вокруг УПЦ
В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус

Комиссия Минкультуры Украины опечатала 71 корпус Киево-Печерской лавры

© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре опечатан еще один корпус, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала два корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
В Киево-Печерскую лавру ограничили доступ
Вчера, 09:42
"Опечатан 71-й корпус Лавры", - говорится в сообщении церкви.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.
Комиссия минкультуры Украины меняет замки в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Резиденцию митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре опечатали
Вчера, 09:32
 
РелигияУкраинаКиевСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала