В Киево-Печерской лавре опечатали еще один корпус
Комиссия Минкультуры Украины опечатала 71 корпус Киево-Печерской лавры
© Українська Православна ЦеркваКомиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
© Українська Православна Церква
Комиссия минкультуры Украины сегодня утром приехала в Киево-Печерскую лавру в сопровождении полиции
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре опечатан еще один корпус, сообщили в телеграм-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
В четверг утром адвокат монастыря Никита Чекман сообщил, что представители государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" в сопровождении полиции без законных оснований проникли в 70-й корпус лавры. Впоследствии комиссия минкультуры при содействии полиции опечатала два корпуса лавры. В одном из них находилась резиденция настоятеля УПЦ митрополита Онуфрия.
"Опечатан 71-й корпус Лавры", - говорится в сообщении церкви.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть Лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по Лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан монастырем к заповеднику в Хозяйственный суд Киева.