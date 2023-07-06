https://ria.ru/20230706/kherson-1882581445.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.07.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:14
2023-07-06T14:14
2023-07-06T14:50
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях
Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
2023-07-06T14:14
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PT5M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные на Херсонском направлении уничтожили до 130 бойцов ВСУ