https://ria.ru/20230706/kherson-1882581445.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 06.07.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:14

2023-07-06T14:50

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230706/ukraina-1882570481.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о потерях ВСУ на Херсонском и Донецком направлениях Российские подразделения уничтожили в течение суток на Херсонском направлении до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходную гаубицу "Гвоздика", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства. 2023-07-06T14:14 true PT5M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность