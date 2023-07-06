https://ria.ru/20230706/kartoshka-1882595351.html
Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке
Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке - РИА Новости, 06.07.2023
Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал президенту РФ Владимиру Путину привезти выращенной в его регионе картошки, заверив, что она лучше,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:57
2023-07-06T14:57
2023-07-06T14:57
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал президенту РФ Владимиру Путину привезти выращенной в его регионе картошки, заверив, что она лучше, чем в Белоруссии. Во время личной встречи с главой государства губернатор рассказал, что на Ставрополье ранее не выращивали картофель, а благодаря программе мелиорации уже произвели 600 тысяч тонн. "Вкусная картошка?" - поинтересовался Путин. В ответ Владимиров пообещал в следующий раз привезти ее. "Как в Белоруссии?" - отреагировал президент. "Лучше. Я думаю, что лучше", - сказал Владимиров. Тогда Путин отметил, что скажет об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
https://ria.ru/20230628/kurortnyysbor-1880998395.html
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белоруссия, ставропольский край, владимир владимиров, александр лукашенко, владимир путин, россия
Белоруссия, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия
Владимиров рассказал Путину о ставропольской картошке
Губернатор Владимиров заверил Путина, что ставропольская картошка лучше белорусской
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пообещал президенту РФ Владимиру Путину привезти выращенной в его регионе картошки, заверив, что она лучше, чем в Белоруссии.
Во время личной встречи с главой государства губернатор рассказал, что на Ставрополье ранее не выращивали картофель, а благодаря программе мелиорации уже произвели 600 тысяч тонн.
"Вкусная картошка?" - поинтересовался Путин.
В ответ Владимиров пообещал в следующий раз привезти ее.
"Как в Белоруссии?" - отреагировал президент.
"Лучше. Я думаю, что лучше", - сказал Владимиров.
Тогда Путин отметил, что скажет об этом президенту Белоруссии Александру Лукашенко
.
Ставропольский губернатор попросил Путина сделать курортный сбор постоянным