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Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке
Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке - РИА Новости, 06.07.2023
Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке
Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:11
2023-07-06T13:11
2023-07-06T13:11
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россия
израиль
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы Хезболлы в Ираке. "Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о похищении Цурковой, и предпринимаются ли какие-то действия по ее освобождению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, россия, израиль, дмитрий песков, биньямин нетаньяху
В мире, Ирак, Россия, Израиль, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху
Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке
Песков пообещал узнать в МИД информацию о похищении россиянки в Ираке
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы Хезболлы в Ираке.
"Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о похищении Цурковой, и предпринимаются ли какие-то действия по ее освобождению.
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