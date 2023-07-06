https://ria.ru/20230706/irak-1882561027.html

Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке

Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке - РИА Новости, 06.07.2023

Песков ответил на вопрос о похищении россиянки в Ираке

Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:11

2023-07-06T13:11

2023-07-06T13:11

в мире

ирак

россия

израиль

дмитрий песков

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Кремль не располагает информацией о похищении россиянки в Ираке, он обратится в МИД, так как защитой интересов россиян за рубежом занимаются дипломатические ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова пропала без вести несколько месяцев назад и удерживается шиитскими ополченцами в качестве заложницы Хезболлы в Ираке. "Нет, мы не располагаем такой информацией. Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел. Потому что меры по защите интересов обычно предпринимаются по линии наших дипломатических ведомств", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, знают ли в Кремле о похищении Цурковой, и предпринимаются ли какие-то действия по ее освобождению.

https://ria.ru/20221214/zaderzhaniya-1838613195.html

ирак

россия

израиль

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Дарья Буймова

в мире, ирак, россия, израиль, дмитрий песков, биньямин нетаньяху