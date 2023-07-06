https://ria.ru/20230706/investportal-1882645963.html

Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии

Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии - РИА Новости, 06.07.2023

Заммэра Ефимов: инвестпортал Москвы стал победителем национальной премии

Инвестиционный портал Москвы стал лучшим в национальной ИТ-премии "Приоритет: Цифра-2023", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T17:45

2023-07-06T17:45

2023-07-06T17:48

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы стал лучшим в национальной ИТ-премии "Приоритет: Цифра-2023", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Созданный в 2014 году Инвестпортал Москвы за это время стал крупнейшим специализированным ресурсом по инвестиционной тематике, открывающим доступ бизнесу к актуальной статистике и аналитике, реализуемым в городе инвестпроектам и мерам поддержки. В этом году столичный сервис стал лучшим в одной из самых популярных номинаций – "Цифровая трансформация", - сказал вице-мэр, уточнив, что всего на конкурс было подано около 200 заявок из 48 регионов России.Как рассказали в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики, в настоящее время на портале работают около 30 онлайн-сервисов, которые повышают эффективность взаимодействия бизнеса с городом.Так, предприниматели могут заполнить онлайн-заявку на получение субсидии и льготного займа, направить в правительство Москвы инвестпроект или концессионную инициативу, подобрать оптимальные меры поддержки, а также найти подходящий объект для ведения бизнеса.

https://ria.ru/20230703/biznes-tsentry-1881557009.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва