https://ria.ru/20230706/inostrantsy-1882404211.html

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста" - РИА Новости, 06.07.2023

Эксперты рассказали, нужна ли иностранцам в России "карта туриста"

Эксперты прокомментировали законопроект, принятый Госдумой в трех чтениях, который дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T04:23

2023-07-06T04:23

2023-07-06T04:23

туризм

туризм

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туристы

артур мурадян

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сбер

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Эксперты прокомментировали законопроект, принятый Госдумой в трех чтениях, который дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без личного присутствия или представителей, сообщает АТОР.С помощью электронной карты путешественник сможет бронировать тур, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки."Как предполагается, в российском банке для такого иностранца будет открыт валютный и рублевый счет, на который турист сможет положить свои деньги, а затем, после конвертации, пользоваться рублями для оплаты товаров и услуг в России", – говорит вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.По его словам, сейчас приезжающие иностранцы более чем в 90 процентах случаев расплачиваются в России наличными средствами, обменяв привезенную с собой валюту на рубли.Существует и такой механизм: турист может внести деньги у себя в стране, а получить здесь сумму в рублях через принимающую компанию. Фактически это работает как депозит в отеле.Китайские карты UnionPay работают в России, но принимаются далеко не всеми банками. В частности, многие торговые точки в РФ оснащены POS-терминалами "Сбера".Этот банк доминирует на российском рынке торгового эквайринга, но находится под санкциями, поэтому китайской картой в таком терминале расплатиться нельзя. Приезжающие сейчас в Россию жители КНР берут с собой наличные или снимают деньги с карт UnionPay в доступных банкоматах.Эксперты пока не берутся прогнозировать, насколько возможность открыть счет в российском банке будет популярной у иностранных туристов. Пока непонятно, какие именно зарубежные кредитные организации будут верифицировать иностранцев для российских банков и как будет работать механизм в обратную сторону – получится ли перевести деньги туриста обратно на иностранный счет в том случае, если он не потратит всю сумму в поездке."Сейчас классических иностранных туристов, приехавших в Россию на отдых, практически нет. Пока нет электронной визы, необходимость в банковской карте туриста не столь велика", – считает Марина Левченко, гендиректор туроператора "Тари Тур".

https://ria.ru/20230519/turist-1872954127.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, туристы, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), сбер, госдума рф