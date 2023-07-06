https://ria.ru/20230706/infektsiya-1882592996.html
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококка
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококка - РИА Новости, 06.07.2023
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококка
Для профилактики менингококковой инфекции следует часто мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а также совместного использования посуды или зубных... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:49
2023-07-06T14:49
2023-07-06T14:49
общество
россия
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ozon
екатеринбург
свердловская область
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для профилактики менингококковой инфекции следует часто мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а также совместного использования посуды или зубных щеток, кроме того следует чаще проветривать помещение и делать уборку с применением моющих средств, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. В среду Роспотребнадзор Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В четверг стало известно, что двое из них скончались. "В качестве мер неспецифической профилактики менингококковой инфекции следует часто мыть руки, особенно перед едой, избегать мест массового скопления людей, тесного контакта с людьми с признаками заболевания дыхательных путей, а также совместного использования чашек, посуды или зубных щеток", - сказал Чуланов. Он отметил, что возбудитель инфекции неустойчив к факторам окружающей среды и чувствителен к дезинфицирующим средствам, поэтому влажная уборка помещений с применением моющих средств и регулярное проветривание – по 8-10 минут не менее четырех раз в день – также рекомендуются для профилактики. При этом наиболее эффективной мерой профилактики менингококковой инфекции является вакцинация, подчеркнул Чуланов. По его словам, она рекомендуется призывникам, тем, кто выезжает в эндемичные по менингококковой инфекции районы, медикам, сотрудникам детских домов и интернатов, лицам, проживающим в общежитиях, детям до 5 лет включительно и подросткам 13-17 лет, а также пожилым и людям с иммунодецифитными состояниями, в том числе с ВИЧ.
https://ria.ru/20230706/meningokokk-1882557792.html
https://ria.ru/20230705/infektsiya-1882435912.html
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общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ozon, екатеринбург, свердловская область, здоровье - общество
Общество, Россия, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ozon, Екатеринбург, Свердловская область, Здоровье - Общество
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококка
Инфекционист Минздрава России дал советы по профилактике менингококковой инфекции
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Для профилактики менингококковой инфекции следует часто мыть руки, избегать мест массового скопления людей, а также совместного использования посуды или зубных щеток, кроме того следует чаще проветривать помещение и делать уборку с применением моющих средств, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
В среду Роспотребнадзор
Свердловской области сообщил о регистрации семи случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon
в Екатеринбурге
. В четверг стало известно, что двое из них скончались.
В Екатеринбурге умер второй человек, заразившийся менингококковой инфекцией
«
"В качестве мер неспецифической профилактики менингококковой инфекции следует часто мыть руки, особенно перед едой, избегать мест массового скопления людей, тесного контакта с людьми с признаками заболевания дыхательных путей, а также совместного использования чашек, посуды или зубных щеток", - сказал Чуланов.
Он отметил, что возбудитель инфекции неустойчив к факторам окружающей среды и чувствителен к дезинфицирующим средствам, поэтому влажная уборка помещений с применением моющих средств и регулярное проветривание – по 8-10 минут не менее четырех раз в день – также рекомендуются для профилактики.
При этом наиболее эффективной мерой профилактики менингококковой инфекции является вакцинация, подчеркнул Чуланов. По его словам, она рекомендуется призывникам, тем, кто выезжает в эндемичные по менингококковой инфекции районы, медикам, сотрудникам детских домов и интернатов, лицам, проживающим в общежитиях, детям до 5 лет включительно и подросткам 13-17 лет, а также пожилым и людям с иммунодецифитными состояниями, в том числе с ВИЧ.
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