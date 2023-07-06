https://ria.ru/20230706/himars-1882526035.html

Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе

Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе - РИА Новости, 06.07.2023

Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе

Информация по типу ракет, которыми украинские силы ударили по зданию администрации Волновахи в среду, уточнена, это HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T10:43

2023-07-06T10:43

2023-07-06T10:43

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Информация по типу ракет, которыми украинские силы ударили по зданию администрации Волновахи в среду, уточнена, это HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сейчас информация подкорректировалась – все-таки HIMARS. Одна ракета в само здание, а вторая – на стоянку. Били умышленно, чтобы нанести вред конкретно гражданской инфраструктуре", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live". Он отметил, что противник стал активнее обстреливать гражданскую инфраструктуру перед саммитом НАТО. "Мы видим, что противник перед саммитом (НАТО – ред.) активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов. Только за последние дни и в Макеевку прилетело… Потом мы видим уничтожение гражданского объекта – это администрации Волновахи", - уточнил Пушилин.

https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html

волноваха

донецкая народная республика

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Влада Копылова

волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин