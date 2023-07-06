Рейтинг@Mail.ru
Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/himars-1882526035.html
Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе
Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе - РИА Новости, 06.07.2023
Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе
Информация по типу ракет, которыми украинские силы ударили по зданию администрации Волновахи в среду, уточнена, это HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:43
2023-07-06T10:43
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_b84115124094f85f6e6ddf8107ea83e6.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Информация по типу ракет, которыми украинские силы ударили по зданию администрации Волновахи в среду, уточнена, это HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Сейчас информация подкорректировалась – все-таки HIMARS. Одна ракета в само здание, а вторая – на стоянку. Били умышленно, чтобы нанести вред конкретно гражданской инфраструктуре", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live". Он отметил, что противник стал активнее обстреливать гражданскую инфраструктуру перед саммитом НАТО. "Мы видим, что противник перед саммитом (НАТО – ред.) активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов. Только за последние дни и в Макеевку прилетело… Потом мы видим уничтожение гражданского объекта – это администрации Волновахи", - уточнил Пушилин.
https://ria.ru/20230706/minomet-1882496737.html
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873515697_0:0:964:722_1920x0_80_0_0_2a43e113723028df4cc7d68793d447f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин уточнил информацию по удару украинских войск по Волновахе

Пушилин: украинские войска нанесли удар по зданию администрации Волновахи ракетами HIMARS

© РИА Новости / Михаил КевхиевОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Информация по типу ракет, которыми украинские силы ударили по зданию администрации Волновахи в среду, уточнена, это HIMARS, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас информация подкорректировалась – все-таки HIMARS. Одна ракета в само здание, а вторая – на стоянку. Били умышленно, чтобы нанести вред конкретно гражданской инфраструктуре", - сказал Пушилин в эфире "Соловьёв Live".
Он отметил, что противник стал активнее обстреливать гражданскую инфраструктуру перед саммитом НАТО.
"Мы видим, что противник перед саммитом (НАТО – ред.) активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов. Только за последние дни и в Макеевку прилетело… Потом мы видим уничтожение гражданского объекта – это администрации Волновахи", - уточнил Пушилин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Пленный из "Кракена" рассказал о приказах обстреливать мирных жителей
Вчера, 06:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала