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Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 06.07.2023
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13:57 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 06.07.2023
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре
Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:57
2023-07-06T13:57
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1 часа ночи и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и ветре до 20 метров в секунду

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтомобили во время дождя на одной из улиц в Москве
Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1 часа ночи и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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