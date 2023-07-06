https://ria.ru/20230706/groza-1882574294.html

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре - РИА Новости, 06.07.2023

Москвичей предупредили о грозе, граде и сильном ветре

Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

2023-07-06T13:57

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819190567_0:65:3254:1895_1920x0_80_0_0_c17f194cac7aad3c02759fe17546eeb9.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в пятницу в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с прохождением фронтальных разделов с юго-запада на северо-восток, в период с 1 часа ночи и с сохранением до конца суток 7 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, ливень, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров, парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20230705/pogoda-1882350802.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода