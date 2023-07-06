Рейтинг@Mail.ru
Вассерман опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 06.07.2023 (обновлено: 13:43 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/gospitalizatsiya-1882565785.html
Вассерман опроверг информацию о госпитализации
Вассерман опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 06.07.2023
Вассерман опроверг информацию о госпитализации
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем телеграм-канале, что это всего лишь плановая диагностика. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:29
2023-07-06T13:43
анатолий вассерман
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51558/27/515582775_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_d4d48a27f05c2b0d226cdbbc03562313.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем телеграм-канале, что это всего лишь плановая диагностика.Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что Вассерман был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести, и у него был диагностирован сахарный диабет с осложнениями."Сейчас в ряде телеграм-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождётесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика", - написал Вассерман.
https://ria.ru/20220706/krazha-1800691884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/51558/27/515582775_0:0:2666:1999_1920x0_80_0_0_44ec9df71af45df757a1f7c4f1619e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий вассерман, госдума рф
Анатолий Вассерман, Госдума РФ
Вассерман опроверг информацию о госпитализации

Депутат ГД Вассерман сообщил, что не госпитализирован, а проходит плановую диагностику

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкАнатолий Вассерман
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в медиабанк
Анатолий Вассерман. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем телеграм-канале, что это всего лишь плановая диагностика.
Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что Вассерман был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести, и у него был диагностирован сахарный диабет с осложнениями.
"Сейчас в ряде телеграм-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождётесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика", - написал Вассерман.
Депутат ГД Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вассерман внес в ГД проект о смягчении наказания за кражу денег со счетов
6 июля 2022, 15:01
 
Анатолий ВассерманГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала