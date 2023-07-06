https://ria.ru/20230706/gospitalizatsiya-1882565785.html
Вассерман опроверг информацию о госпитализации
Вассерман опроверг информацию о госпитализации - РИА Новости, 06.07.2023
Вассерман опроверг информацию о госпитализации
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем телеграм-канале, что это всего лишь плановая диагностика. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T13:29
2023-07-06T13:29
2023-07-06T13:43
анатолий вассерман
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг информацию о своей госпитализации, сообщив в своем телеграм-канале, что это всего лишь плановая диагностика.Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что Вассерман был экстренно госпитализирован в состоянии средней тяжести, и у него был диагностирован сахарный диабет с осложнениями."Сейчас в ряде телеграм-каналов появилась информация о моей якобы экстренной госпитализации. Не дождётесь! Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика", - написал Вассерман.
https://ria.ru/20220706/krazha-1800691884.html
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анатолий вассерман, госдума рф
Анатолий Вассерман, Госдума РФ
Вассерман опроверг информацию о госпитализации
Депутат ГД Вассерман сообщил, что не госпитализирован, а проходит плановую диагностику